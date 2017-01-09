С 13 декабря по 6 января в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 3213 евро. В акции принял участие 91 человек. За это время ряды организации поредели до 588 ветеранов - шесть человек ушли из жизни. Желающие успеть поддержать ветеранов в рамках зимней благотворительной акции могут перевести на счет ветеранской организации любую сумму. Акция продолжается до Старого Нового года.

С 2008 года акция традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (ходунки, слуховые аппараты и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 56 652 евро (не считая текущую акцию). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь!

Прикованы к постели и нуждаются в материальной помощи более половины ветеранов, стоящих на учете организации. Стоимость лекарств компенсируется нуждающимся ветеранам, размер пенсии которых не превышает 380 евро.

Поддержать Таллиннское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера.

Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.