Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь к Бронзовому солдату и не петь песни на кладбище

9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.

”Возникает опасение, что кто-то может прийти с водкой, а кто-то начнет петь песни. Или делать то, что не соответствует канонам православной церкви, которая с восстановлением синода постановила: песенных мероприятий на кладбище не проводить.

Для песен свои места. Концертные залы, домашний очаг. Но если пришел к месту где покоятся павшие в жесточайшей войне, надо относится соответственно.

Меня удивляет элемент традиции — приносить на кладбище закуску, водку.

Люди же приходят туда из глубокого уважения. И в дождь, в любую погоду идут и идут. Это храм под открытым небом!

В свое время, когда перенесли Бронзового солдата с Тынисмяги, я написал стихотворение. Там есть такая концовка:

Как будто здесь солдат и не был

Сквер стал безлюдный и пустой

То храм был под открытом небом

Для сердца русского святой!