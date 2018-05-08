08.05.2018, 19:48

Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь к Бронзовому солдату и не петь песни на кладбище

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rus.delfi.ee
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Ветеран флота призывает 9 мая не приносить алкоголь к Бронзовому солдату и не петь песни на кладбище
ФОТО: Юлия Калинина

9 мая в Таллинне многие местные жители несут цветы на военное кладбище к Бронзовому солдату. Контр-адмирал в отставке Иван Иванович Меркулов призывает соблюдать достоинство и не употреблять спиртные напитки на кладбище и не петь песни.

”Возникает опасение, что кто-то может прийти с водкой, а кто-то начнет петь песни. Или делать то, что не соответствует канонам православной церкви, которая с восстановлением синода постановила: песенных мероприятий на кладбище не проводить.

Для песен свои места. Концертные залы, домашний очаг. Но если пришел к месту где покоятся павшие в жесточайшей войне, надо относится соответственно.

Меня удивляет элемент традиции — приносить на кладбище закуску, водку.
Люди же приходят туда из глубокого уважения. И в дождь, в любую погоду идут и идут. Это храм под открытым небом!

В свое время, когда перенесли Бронзового солдата с Тынисмяги, я написал стихотворение. Там есть такая концовка:

Как будто здесь солдат и не был
Сквер стал безлюдный и пустой
То храм был под открытом небом
Для сердца русского святой!

Друзья, этот храм перенесен на Воинское кладбище. И давайте относится к нашему храму как подобает. Когда-то этот храм обидели и вы, молодежь, встали на его защиту. Я ни в коем случае не призываю к повторению такого случая, не дай бог ему повториться! Я призываю вас проявить глубочайшее уважение. Спасибо!”

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