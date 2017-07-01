Вестник Праздника песни и танца впервые издан на русском языке

Вестник XII Молодежного праздника песни и танца на русском языке уже поступил в продажу. В нем можно найти всю информацию как о празднике песни, празднике танца, так и о празднике народной музыки.

Помимо общей информации, там представлены комментарии к программе, названия песен и описание танцевальных композиций. В вестнике также можно найти фотографии и имена тех, кто участвовал в подготовке праздника, руководителей танцевальных коллективов и дирижеров. Практическая информация, в виде карт стадиона ”Калев” и певческого поля, поможет лучше ориентироваться во время праздника.

Вестник XII Молодежного праздника песни и танца можно купить на эстонском, английском и русском языках во всех пунктах продажи, а также на самом празднике.

XII Молодёжный праздник песни и танца ”Mina jään” прохдит в Таллинне на певческом поле и стадионе ”Калев” с 30 июня по 2 июля.