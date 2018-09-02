"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии

В Эстонии становится все больше людей, которые носят с собой огнестрельное, пневматическое и пусковое оружие, или же просто пластиковый пистолет, чтобы в случае конфликта придать своим словам больше веса, пишет Eesti Päevaleht.
Вспомним, например, стрельбу у Café VS в центре Таллинна пару месяцев назад, которую устроил сын влиятельного бизнесмена Таави Сынаялг. Или же месяц назад под мостом Мустакиви в Ласнамяэ, где завязался конфликт между пешеходом и дорожным рабочим — мужчина ударил рабочего в лицо, а тот полез в карман за пистолетом и выстрелил обидчику в голову.
На следующий день снова вызов в Ласнамяэ — кто-то стреляет из окна по людям. Полиция задерживает мужчину, испытывавшего свое новое пневматическое оружие, и в это же время полицейский видит, как в темноте другой человек целится в него с пистолетом в руке. К счастью, никого не застрелили — при задержании пистолет оказался пластиковым.
И самый свежий пример — стрельба в Лесу под Локса в среду на этой неделе, где пьяный мужчины выстрелил другому в живот.
Более того, в начале августа полиция почти каждый день получала сообщения о том, что где-то кто-то разгуливает с оружием, стреляет или угрожает выстрелить.
Департамент полиции и погранохраны и Пыхьяская прокуратура подтверждают, что число инцидентов, связанных с использованием оружия в общественных местах растет. Людям все больше нужно иметь при себе "весомый аргумент", будь то огнестрельное, пневматическое, пусковое оружие или даже обычный муляж — и этот аргумент они не раздумывая пускают в ход.
Пневматика в тренде
Особенно много проблем возникает с пневматическим оружием. Внешне оно напоминает огнестрельное, его легко приобрести даже несовершеннолетним (привет, интернет) и стоит оно сравнительно дешевле настоящего оружия. Если по огнестрельному оружию есть данные из регистра, то число пневматического оружия на руках у населения никому неизвестно.
Пневматическое оружие продается даже в строительных магазинах и в магазинах автомобильных запчастей, а цены начинаются всего от 35 евро. "Человек видит его в магазине, смотрит, что почти ничего не стоит, почему бы не купить. Потом в голову приходит "гениальная идея", а не хранить ли его в машине в бардачке или же носить в кармане, и если возникнет конфликт, т оружие всегда под рукой", — говорит старший прокурор Пыхьяской префектуры Алар Лехеметс.
Все чаще при конфликтах и инцидентах на дорогах водители используют пневматическое оружие, чтобы надавить на других участников движения. В связи с частотой таких инцидентов прокуратура решила требовать реального тюремного срока и для тех, кто в конфликтной ситуации решил помахать пневматикой или муляжом.
Многие думают, что пневматическое или пластиковое оружие безопасно, но что если его направить на человека, у которого в кармане настоящий пистолет, а он выстрелит в ответ? И в итоге закон будет на стороне стрелка — человек чувствовал реальную угрозу своей жизни и выстрелил в целях самозащиты.
Прокурор отмечает, что пора менять закон: запретить продавать пневматическое оружие, обязать продавцов регистрировать себя в госрегистре, а пневматическое и игровое оружие должно внешне отличаться от огнестрельного.
Например, бытья ярко-желтого или розового цвета, предлагает прокурор. Это решит сразу две проблемы: во-первых, сразу издалека будет видно, что это не настоящее оружие, а во-вторых розовое оружие отобьет у мачо желание им размахивать.
В Англии подобный закон действует уже на протяжении многих лет.