"Весомый аргумент" в кармане всегда с собой: жители Эстонии становятся помешаны на оружии

Департамент полиции и погранохраны и Пыхьяская прокуратура подтверждают, что число инцидентов, связанных с использованием оружия в общественных местах растет. Людям все больше нужно иметь при себе "весомый аргумент", будь то огнестрельное, пневматическое, пусковое оружие или даже обычный муляж — и этот аргумент они не раздумывая пускают в ход.

Пневматика в тренде

Особенно много проблем возникает с пневматическим оружием. Внешне оно напоминает огнестрельное, его легко приобрести даже несовершеннолетним (привет, интернет) и стоит оно сравнительно дешевле настоящего оружия. Если по огнестрельному оружию есть данные из регистра, то число пневматического оружия на руках у населения никому неизвестно.

Пневматическое оружие продается даже в строительных магазинах и в магазинах автомобильных запчастей, а цены начинаются всего от 35 евро. "Человек видит его в магазине, смотрит, что почти ничего не стоит, почему бы не купить. Потом в голову приходит "гениальная идея", а не хранить ли его в машине в бардачке или же носить в кармане, и если возникнет конфликт, т оружие всегда под рукой", — говорит старший прокурор Пыхьяской префектуры Алар Лехеметс.

Все чаще при конфликтах и инцидентах на дорогах водители используют пневматическое оружие, чтобы надавить на других участников движения. В связи с частотой таких инцидентов прокуратура решила требовать реального тюремного срока и для тех, кто в конфликтной ситуации решил помахать пневматикой или муляжом.

Graafika: Toom Tragel

Многие думают, что пневматическое или пластиковое оружие безопасно, но что если его направить на человека, у которого в кармане настоящий пистолет, а он выстрелит в ответ? И в итоге закон будет на стороне стрелка — человек чувствовал реальную угрозу своей жизни и выстрелил в целях самозащиты.

Прокурор отмечает, что пора менять закон: запретить продавать пневматическое оружие, обязать продавцов регистрировать себя в госрегистре, а пневматическое и игровое оружие должно внешне отличаться от огнестрельного.

Например, бытья ярко-желтого или розового цвета, предлагает прокурор. Это решит сразу две проблемы: во-первых, сразу издалека будет видно, что это не настоящее оружие, а во-вторых розовое оружие отобьет у мачо желание им размахивать.

В Англии подобный закон действует уже на протяжении многих лет.