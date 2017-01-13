Предстоящей весной в Таллинне начнется сооружение трех очень крупных дорожных объектов, напоминает Раэпресс.

Это прокладка улицы Рейди, коренная реконструкция транспортной развязки в Хааберсти и улицы Гонсиори.

Исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас констатировал с сожалением, что завершить работы на развязке в Хааберсти и улице Рейди в текущем году не удастся. В частности потому, что затянулись подготовительные работы.

Так, много времени ушло на общественное обсуждение вариантов улицы Рейди, и согласование с различным государственными структурами, а внесенные предложения потребовали еще времени для реализации в проекте.

Конечно, подчеркнул он, такая обстоятельность самому объекту пойдет только на пользу. "В таких делах без скептиков не обойтись", — сказал Аас и напомнил, какую борьбу совершенно полярных мнений вызвало пару десятков лет назад продление улицы Таммсааре, без которого сегодня просто невозможно представить себе движение транспорта в городе.