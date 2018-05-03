03.05.2018, 07:41

Весной учащаются несчастные случаи в саду и на тропах здоровья


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Aed-5Foto: Ilmar Saabas

Весна для жителей Эстонии является периодом активного занятия садом и спортом, и вместе с этим заметно возрастает также число несчастным случаев, связанных с такой деятельностью.

По словам менеджера отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден, работа в саду и занятие споротом являются для людей зачастую той деятельностью, в которой не способны увидеть опасности. В действительности же норовят сразу после ухода зимы с первыми теплыми лучами солнца хвататься за слишком многое, и неосторожное действие может при работе в саду или, наслаждаясь катанием на велосипеде на природе, окончиться болезненно. Основными видами ущерба, связанного с садовыми работами и оздоровительным спортом, о которых уведомляют страховое общество, являются растяжения мышц, вывихи суставов, раны, переломы и ушибы.

”В домашнем саду люди получают травмы чаше всего при резке ветвей деревьев, оступаясь на лестнице и приводя в порядок теплицу. В нашей практике причиной почти половины травм является именно падение, и в среднем такое несчастье может привести взрослого человека к отстранению от работы на один или два месяца”, — пояснила Гильден. Также не являются безопасными большие и тяжелые предметы и камни, которые при наступлении весны начинают перетаскивать из одного угла сада в другой. Здесь одно неправильное движение и невнимательность могут привести исполнителя работы на больничную койку с больничным листом на несколько недель и лишить лица без страхования от несчастного случая также большей части дохода.

”Несчастья все-таки случаются, но перед началом работы в саду стоит убедиться, что старая деревянная лестница пригодна для использования, также следует оценить свою физическую форму и действовать в соответствии с ней. Даже сильным людям следовало бы большие каменные глыбы и другие тяжелые предметы перетаскивать с помощником и планировать работу за несколько дней. Работы, требующие использование пилы или иного другого острого инструмента, следовало бы обязательно делать, используя перчатки и защитные очки”, — подчеркнула страховщик важность защитного оснащения. У взрослых зачастую миллион мыслей в голове, которые рассеивают внимание и могут привести к несчастью. Поэтому важно также при любой работе привести свои мысли в порядок.

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Помимо домашнего сада несчастья норовят случаться также при занятии разными видами спорта, поскольку именно весна выводит спортсменов-любителей на велосипеде и роликовых коньках на природу и играть в мяч с первой теплой погодой.

”Будь то наезд велосипедом на выбоину, казавшуюся безобидной, маленький камешек под колесами роликового конька или неудавшийся удар по мячу — достаточно зачастую секундного рассеивания внимания, и происходит несчастье. Поэтому следовало бы принять все меры, которые помогают обезопасить занятие спортом”, — сказала Гильден. Например, при катании на роликовых коньках, велосипеде и самокате, в защитное оснащение каждого человека должны входить каска и при необходимости также наколенники и налокотники.

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