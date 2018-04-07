07.04.2018, 10:15

”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

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Эрика Каяк
Эрика Каяк
EST 19
Andrus Kivirähk kohtub mudilastega Kännukuke raamatukogus
Дети, Андрус Кивиряхк и "Весна и Какашка"

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.

Ассистент по маркетингу Apollo Тайви Симискер пояснила, что речь идет о поступлении в продажу третьего тиража книги. С этого момента она стабильно в топе: ноябрь — третье место из десяти, декабрь — пятое, январь — шестое, февраль — пятое. И это несмотря на весь тот шквал критики, который вылился на книгу после выхода первого тиража и продолжает выливаться до сих пор.

Если ты по какой-то непонятной причине отказываешься брать книгу в руки, то никогда не узнаешь, о чем в ней написано.

Автор произведения Андрус Кивирях считает, что количество критиков, в том числе и среди русских, не так уж и велико, поэтому и не влияет на продажи. ”Я полагаю, что те, кто выражал свой протест, по-прежнему не покупают мою книгу, но таких пуритан, вероятно, мало. Просто так повелось, что тех, кто голосит, всегда замечают, и поэтому создалось впечатление, будто русскоязычные читатели недовольны. Большинство же людей молчат, покупают и читают", — рассуждает писатель.

"Я встречался с учениками русских школ, многие из них читали ”Весну и Какашку” и им эта книга очень нравится. Но если ты просто по какой-то непонятной причине отказываешься брать книгу в руки, то никогда не узнаешь, о чем в ней написано”.

ТОП

В ответ на просьбу одним предложением определить главную мысль данного произведения, писатель отметил, что сделать это нелегко, поскольку оно состоит из 30 совершенно разных рассказов. ”Наверное, это просто сборник рассказов, в котором представлены приключения множества необычных героев”, — сказал Кивиряхк.

Из аннотации к книге:
В детских книжках обычно принято рассказывать про милых мишек, веселых зайчат и шустрых мышек. В новом детском сборнике Андруса Кивиряхка ”Весна и Какашка” подобных славных зверушек нет. Вместо этого читателя ждет встреча с романтической Какашкой, загорелой Сосиской, Жуткой Жвачкой, с Папиными Носками, которые высиживают яичко, с Дурной Курткой и Ложкой-пиратом, а также с массой других странных существ, которым прежде дорога в детскую книжку была заказана. Наконец-то они пробились на ее страницы! Все эти истории были в свое время опубликованы в детском журнале ”Täheke”, они встретили одобрение юных читателей и возмущенные отзывы недовольных тетушек. Иллюстрации для книжки нарисовал Хейки Эрниц, и как это нередко бывает с его картинками — есть риск так и остаться разглядывать их.
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”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

07.04.2018
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
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