”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.

Ассистент по маркетингу Apollo Тайви Симискер пояснила, что речь идет о поступлении в продажу третьего тиража книги. С этого момента она стабильно в топе: ноябрь — третье место из десяти, декабрь — пятое, январь — шестое, февраль — пятое. И это несмотря на весь тот шквал критики, который вылился на книгу после выхода первого тиража и продолжает выливаться до сих пор.

” Если ты по какой-то непонятной причине отказываешься брать книгу в руки, то никогда не узнаешь, о чем в ней написано.

Автор произведения Андрус Кивирях считает, что количество критиков, в том числе и среди русских, не так уж и велико, поэтому и не влияет на продажи. ”Я полагаю, что те, кто выражал свой протест, по-прежнему не покупают мою книгу, но таких пуритан, вероятно, мало. Просто так повелось, что тех, кто голосит, всегда замечают, и поэтому создалось впечатление, будто русскоязычные читатели недовольны. Большинство же людей молчат, покупают и читают", — рассуждает писатель.