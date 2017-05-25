”Весенний шторм” этого года: серьезно пострадали шестеро солдат, двое в больнице

Сегодня кончаются учения ”Весенний шторм”, в которых принимают участие около 8 000 человек. На учениях этого года отмечено десять несчастных случаев, когда участники получили серьезные травмы. Трое до сих пор находятся в больнице, из них двое — в тяжелом состоянии.

”Боец, пострадавший, когда загорелась машина из-за удара током, вчера был выписан из больницы, и вернулся в подразделение. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице”, — сообщила офицер связи ”Весеннего шторма” лейтенант Кристель Маасикметс.

Во время учений, по ее словам, участники получили и более легкие повреждения: ссадины, ушибы, вывихи суставов. Серьезных различий в количестве травм по сравнению с прошлыми годами нет. И в прошлом году были ожоги, более серьезных травм было четыре. С точки зрения закона, из нынешних десяти серьезных происшествий квалифицировать как тяжкие можно шесть. Четверо солдат получили ожоги при обращении с примусом, четвего сломали кости, и двое пострадали в ДТП.

По словам Маасикметс, до Трудовой инспекции дошел только случай бойца, пострадавшего в ДТП. ”В ”Весеннем шторме” участвуют более 8 000 военнослужащих, резервистов, членов ”Кайтселийт”, а также союзники и партнеры. ”Весенний шторм” — крупные учения, которые по сравнению с ежедневным обучением интенсивнее. Также следует считаться с количеством личного состава, участвующего в учениях, с интенсивностью и особенностями совершаемых маневров”.

Также Маасикметс добавила, что для Сил обороны Эстонии даже один несчастный случай — очень много, и солдатов обучают выполнять задания безопасно, а также постоянно инструктируют о возможных опасностях.