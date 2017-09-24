Весело и спортивно: в парке Тондилоо прошел Семейный день

В субботу, 23 сентября, в Ласнамяэ в парке Тондилоо прошел Семейный день. В празднике приняло участие около 500 гостей, сообщает управа Ласнамяэ.

Программа праздника была разнообразна. Состоялись спортивные игры для всей семьи — MyFitness предложил гостям бесплатные тренировки, прошли занятия по йоге, клуб боевых искусств Meyhua провел показательную тренировку. Взрослые и дети поиграли в народный мяч, прошли эстафеты, дети смогли попрыгать на бесплатном батуте и раскрасить лица, можно было покататься на пони и маленьких лошадях, принять участие в тренировке по скандинавской ходьбе. Ласнамяэский молодежный центр развлекал гостей праздника настольными играми и учил рисовать на мольберте. Всем гостям показали мастер-класс по граффити на пленке. Все участники Семейного дня получили грамоты от управы Ласнамяэ и подарки от спонсоров мероприятия — сети спортивных клубов MyFitness, сети магазинов Rimi. Отдельная благодарность ведущему Семейного дня Эдгару Гергелю и отряду скаутов ”Siil”.

”Уже второй год Семейный день проходит по новой концепции. Предлагаем людям много совместных, веселых и спортивных мероприятий, а также конкурсы и соревнования. Все прошло с успехом, на праздник пришло много молодежи и детей. Мы и в дальнейшем будем предлагать подобные мероприятия. Ведь более 500 гостей праздника живое подтверждение тому, что такие мероприятия очень нужны и важны для жителей района”, — подчеркнула старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.