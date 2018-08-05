VERSUS | Бородич в кресле главы TLT. Есть конфликт интересов или нет?

Денис Бородич в кресле главы TLT. Есть конфликт интересов или нет? — задается вопросом Eesti Päevaleht.

Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что да. ”Мы же не можем представить, что кто-то будет являться одновременно членом Рийгикогу и руководителем крупного предприятие, в отношении которого принимаются решения. На уровне Таллинна ситуация именно такая. Если Денис Бородич выбрал место главы TLT, то должен отказаться от места в горсовете”, — уверена Каллас.

Сам Бродич (глава TLT и член Таллиннского горсобрания, Партия реформ) считает, что никакого конфликта интересов нет.