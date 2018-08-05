05.08.2018, 18:15

VERSUS | Бородич в кресле главы TLT. Есть конфликт интересов или нет?

 (15)
rus.delfi.ee
EST
VERSUS | Бородич в кресле главы TLT. Есть конфликт интересов или нет?
Foto: Andres Tarto

Денис Бородич в кресле главы TLT. Есть конфликт интересов или нет? — задается вопросом Eesti Päevaleht.

Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что да. ”Мы же не можем представить, что кто-то будет являться одновременно членом Рийгикогу и руководителем крупного предприятие, в отношении которого принимаются решения. На уровне Таллинна ситуация именно такая. Если Денис Бородич выбрал место главы TLT, то должен отказаться от места в горсовете”, — уверена Каллас.

Сам Бродич (глава TLT и член Таллиннского горсобрания, Партия реформ) считает, что никакого конфликта интересов нет.

”Ни одна из крупных политических сил Таллинна не позиционирует себя в качестве противника Tallinna Linnatranspordi AS, поэтому поиски конфликта мне непонятны. Все избиратели заинтересованы в слаженной деятельности системы общественного транспорта. Здесь не место политике!” — прокомментировал он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Департамент защиты прав потребителей добавил в свой ”серный список” интернет-магазин, известный своей наглостью

05.08.2018
В последнее время в Департамент защиты потребителей участились обращения в связи с интернет-магазином компании Commerce Invest OÜ, действующем по адресу www.tervisepood24.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Без паники! Жара на следующей неделе вернется в Эстонию!

05.08.2018
Хотя в начале неделе нас ждет умеренное тепло вкупе с дождями, в среду жаркая погода без осадков вернется в Эстонию, если верить прогнозу на четыре дня, который дает портал pogoda.ee. Радует это вас или нет, но в четверг обещают уже до “+32”.
Подробнее

ВИДЕО: Недалеко от Йыгева произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом. Один человек доставлен в больницу

05.08.2018
Сегодня около 17.00 рядом с деревней Ыуна произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек пострадал.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

05.08.2018
В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Один из лидеров российского преступного мира пойман в Испании

05.08.2018
В одном из ресторанов испанского города Марбелья задержали трех воров в законе. Одного из них правоохранительные органы Испании считают третьим по влиянию лицом в российском преступном мире. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление Национальной полиции.
Подробнее




Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

05.08.2018
Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее