"Верните нам нашего доктора!" Семейный врач из Причудья может быть вынуждена прекратить работу

В редакцию Delfi обратилась читательница Галина с проблемой: ее любимый семейный врач из поселка Колкья вскоре не сможет больше работать, так как не набрала достаточное количество пациентов. ”Кому пришло в голову устанавливать одни и те же списочные квоты для семейных врачей в городах и в сельской местности?” — возмущается она. Больничная касса проясняет ситуацию.

”Сложное положение с нашей системой здравоохранения ни для кого не секрет: к специалистам не попасть, очереди… Все, что мы можем сделать для себя сами, это подобрать себе семейного врача по душе. Моя семья прошла долгий путь, чтобы найти своего семейного врача — Галину Шеремету. Я не могла нарадоваться, что нашелся доктор с большой буквы и очень хороший человек, который может терпеливо выслушать пациента и принять жалобы всерьез”, — пишет пациентка врача Галина.

Однако недавно она узнала, что семейного врача у ее семьи больше может и не быть, так как у Шереметы недобор в списке пациентов: вместо положенных 1200 человек чуть больше 600. Между тем врач принимает в деревне Колкья, которая находится в Причудье. По словам читательницы, пациенты к семейному врачу приезжают из всех окрестных деревень, а также из Тарту, как и ее семья.

”Вот я и задаюсь вопросом: кому пришло в голову устанавливать одни и те же списочные квоты для семейных врачей в городах и в сельской местности? По всему побережью едва ли наберется 1200 человек… Мы все говорим о том, что поселки и деревни пустеют, люди переезжают в города побольше — так вы, господа от власти, все для этого сделали! Без доступной медицинской помощи остаются самые слабые и незащищенные”, — жалуется читательница.

”Пожалуйста, верните нам нашего доктора, как и других докторов малых городов и деревень! Вам надо просто обратить внимание на то, что в законе, регулирующем численность списков семейных врачей, заложен принцип неравных возможностей. Ведь хочется верить, что наше государство для людей, а не наоборот”, — заключает она.

Больничная касса: у семейных врачей есть год, чтобы добрать пациентов

Руководитель отдела здравоохранения и коммуникации Больничной кассы Катрин Романенков объяснила Delfi, что жители Колкья не останутся без семейного врача и у всех врачей, имеющих сейчас в своем списке менее 1200 пациентов, есть возможность добрать их к следующему году.

”Административная реформа внесла изменения и в округи, обслуживаемые семейными врачами. Там, где было возможно, семейные врачи включили в свой список больше пациентов, так как врачи получают подушевую оплату в соответствии с величиной списка”, — отмечает Романенков.

Больничная касса хотела, чтобы в случае, если в результате административной реформы увеличился округ обслуживания семейного врача, он добрал себе в список новых пациентов. Однако в тех округах, где людей мало или невозможно их добрать, Больничная касса по-прежнему платит врачам за 1200 пациентов.

”Все же осталась пара отдельных мест, где округ обслуживания расширился, но семейные врачи не могут на месте найти больше людей для своего списка. Согласно действующему принципу, стоит уменьшить зарплату врача в соответствии с числом пациентов. В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы обсудили ситуацию этих семейных врачей и договорились о таком решении, которое позволит и этим семейным врачам продолжать свою работу и обслуживать пациентов”, — объясняет Романенков.

Таким образом, находящиеся в подобном положении семейные врачи, в том числе и доктор Шеремета, имеющая сейчас в своем списке около 600 пациентов, будут в этом году получать зарплату за 1200 человек.

”Поскольку у нее так же проходят приемы в Тарту, надеемся, что за этот год она даст возможность жителям Тарту присоединиться к ее списку, чтобы со следующего года она могла в двух местах — Колкья и Тарту — обслуживать 1200 человек, за которых она получает подушевую оплату”, — отмечает Романенков в заключение.