25.01.2018, 16:30

Вернется ли Ольга Иванова в Центристскую партию?

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rus.delfi.ee
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Olga Ivanova
Olga IvanovaFoto: Madis Veltman

Вице-председатель Центристской партии и член центристской фракции Яанус Карилайд сказал, что исключенная осенью из партии Ольга Иванова в случае плодотворного сотрудничества может быть вновь принята в ряды политической силы.

Подобное высказывание было вызвано тем, что вчера Иванова, как и все центристы, воздержалась от голосования по вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу.

”По данному вопросу она дала чрезвычайно четкий сигнал государственной направленности за долгое время, и я думаю, что это хорошая предпосылка для того, чтобы снять с повестки дня ее вопрос”, — передает слова Карилайда ERR.

Сама Иванова сказала, что пока не думала о том, хочет ли вернуться в парию и что после исключения продолжает поддерживать правительство при условии, что оно будет заниматься важными для нее темами. Такими, как изменения в законе о гражданстве, ратификация пограничного договора между Эстонией и Россией, компенсации вынужденным съемщикам. На данный момент, сказала Иванова, правительство может рассчитывать на ее голос.

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