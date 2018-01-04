04.01.2018, 12:30

Венец истории: известный психиатр признан виновным в сексуальных домогательствах

 (18)
Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST
Lembit Mehilane
Lembit MehilaneFoto: Raivo Tasso

В декабре вступило в силу вынесенное в рамках производства о проступке решение по делу известного психиатра Лембита Мехилане и его пациентки Мари. Это второе дело Лыунаской префектуры, в результате которого человек признается виновным в сексуальных домогательствах, пишет Eesti Päevaleht.

Возражение защиты Мехилане, составленное присяжным адвокатом Андрусом Лилло, было объемным. В нем несколько раз говорится о том, что врач трогал грудь пациентки в целях повышения ее самооценки, а также делается упор на медицинской стороне истории, действиях лекарств и их дозировке. Показания, составленные самим Мехилане, эмоциональные и многословные. ”После публикации этой желтой новости на меня обрушилась лавина обвинений, если верить которой, то я всю свою жизнь только и занимался, что домогался до женщин”, — написал Мехилане в конце.

Примечательна и оценка экспертной комиссии, которая отметила, что выписанные женщине психиатром лекарства при одновременном приеме могут приводить к возникновению судорог, о чем пациентке сказано не было.
Делопроизводитель посчитал, что вина Мехилане доказана показаниями свидетелей и записям разговоров и электронной перепиской. В качестве смягчающих вину обстоятельств были приняты раскаяние и возраст правонарушителя. Психиатр был признан виновным в сексуальных домогательствах и наказан штрафом в размере 300 евро.

Мари сказала журналистам, что не жалеет о том, что придала историю огласке.

Читайте также:
180 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
149 000€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
139 000€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
275 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
92 000€
Tallinn, Квартира
76 000€
Tallinn, Квартира
174 900€
Saue vald, Часть дома
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии