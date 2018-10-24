Велосипедисты-активисты борются за право езды подальше от авто. В Рийгикогу их не восприняли всерьез

Летом этого года Эстонский союз велосипедистов, Эстонский союз городских велосипедистов и Эстонский союз триатлона создали в веб-среде народную инициативу — предлагают изменить закон. Они желают, чтобы при езде расстояние между ними и автотранспортом составляло бы минимум 1,5 метра. Инициативу поддержали 1 236 человек, и вчера ее обсуждала спецкомиссия Рийгикогу.

Инициаторы полагают, что в нынешнем Законе о дорожном движении существует лакуна: надо держаться от безопасном расстоянии от велосипедиста, но каково именно это безопасное расстояние — не дифинируется. Активисты же желают, чтобы это было прописано — 1,5 м. В случае же, если выполнить требование невозможно, автомобилист не имеет права проезжать мимо велосипедиста.

Департамент шоссейных дорог, например, полагает, что данное нововведение не ришит проблему и не изменит поведение людей.

Министерство экономики и коммуникаций подготавливает изменения Закона о дорожном движении, которому предшествовало основательное обсуждение в спецкомиссии с разными заинтересованными лицами. Больше всех протестовал против 1,5 метров Эстонский союз городов и волостей.

Вице-председатель хозяйственной комиссии Рийкикогу Тоомас Кивимяги не относится к данной проблеме всерьез: ”Тогда попросту нельзя проехать, если по встречной едет другое авто! Если недостаточно места — надо ждать, пока другая часть дороги освободится”.