16.01.2018, 13:27

”Величайший преступник?” Активисты недовольны, что над программой юбилея ЭР работает ударивший актрису постановщик

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rus.delfi.ee
EST
”Величайший преступник?” Активисты недовольны, что над программой юбилея ЭР работает ударивший актрису постановщик
Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper on varemgi Eesti Vabariigi aastapäeva pidustuste korraldamises osalenud. Ojasoo oli 88. aastapäeva kontserdi lavastaja ja Semper kunstnik.Foto: Peeter Langovitš/Postimees

Вчера президенту Эстонии было направлено открытое письмо с 104 подписями, в котором осуждается тот факт, что применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директор театра NO99 Тийт Оясоо, а ныне режиссер-постановщик, был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

”Эпидемию применения насилия в отношении женщин в нашем обществе ни в коем случае нельзя оправдывать или замалчивать, даже под предлогом художественного уровня или международных достижений”, — сказала одна из инициаторов обращения Ника Калантар.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу в своем мнении в Eesti Päevaleht встал на защиту Оясоо и назвал упомянутое выше массовое обращение ”кудахтаньем”.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал Рейнсалу.

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