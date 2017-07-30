Вейонис в Таллинне встретится с Майком Пенсом

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. В Таллинне он встретится с президентами Балтийских стран.



В воскресенье, в первый день визита, Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. В понедельник у Пенса запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте. После встречи состоится совместная пресс-конференция глав Балтийских государств и Пенса.

Пенс также встретится с командующим Силами обороны Эстонии Рихо Террасом, дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими.