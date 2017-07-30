30.07.2017, 16:20

Вейонис в Таллинне встретится с Майком Пенсом

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rus.delfi.ee
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Вейонис в Таллинне встретится с Майком Пенсом
Foto: Taavi Sepp

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. В Таллинне он встретится с президентами Балтийских стран.


В воскресенье, в первый день визита, Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. В понедельник у Пенса запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Литвы Далей Грибаускайте. После встречи состоится совместная пресс-конференция глав Балтийских государств и Пенса.

Пенс также встретится с командующим Силами обороны Эстонии Рихо Террасом, дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими.

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