Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

Председатель "Зеленых Эстонии" Зюлейха Измайлова прокомментировала, что передача создана для того, чтобы привлечь внимание к экологическим темам, которые мало где обсуждаются. По ее словам, о проблемных темах нужно говорить больше, и не только на Таллиннском телевидении, но и на государственном.
Она не согласна, что передача подается с партийным уклоном, и в качестве обоснования приводит то, что совет Таллиннского телевидения, куда она тоже входит, посчитал, что данная передача находится в балансе с другими передачами. По ее словам, другие партии также делают свои передачи на партийном канале.
Программа "Зеленая республика" выходит на Tallinna TV с февраля 2017 года. Первой ведущей была сама Измайлова. Когда она стала председателем партии, то программа прервалась почти на год и снова вышла в эфир в мае этого года. Новым ведущим сначала была представитель молодежного движения зеленых Лизетте Аро, а с октября — член правления Партии зеленых Каспар Курве.
Измайлова отмечает, что гости передачи были в большинстве своем из рядов зеленых, так как сложно найти других людей для разговоров на темы окружающей среды.