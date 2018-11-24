Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

Например, во вторник в передаче ”Зеленая республика” обсуждалась необходимость зарплаты гражданина. В ней член правления зеленых Каспар Курве интервьюирует главного секретаря партии Йоонаса Лакса. Перед этим в передаче эксперты — социолог и бывший журналист — высказывали аргументы в поддержку идеи. Зарплата гражданина — часть партийной программы зеленых.

О новой передаче "Зеленые Эстонии" поспешили написать в Facebook. Пост вызвал жаркую дискуссию между старшим пресс-секретарем Департамента полиции и погранохраны Ильмаром Кахро и членом правления Партии зеленых Александром Лаане.

Кахро отметил, что зеленые преподносят передачу, сделанную на деньги налогоплательщиков, как журналистский материал, но по сути в ней члены одной партии обсуждают поддержку темы, которая является одним из главных предвыборных обещаний той партии. А если же передачу профинансировали сами зеленые, к ней стоит тогда добавить отметку "коммерческий материал".

В защиту партии Лаане заявил, что они используют все возможные пути, так как в другие передачи зеленых не зовут.