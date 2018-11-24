24.11.2018, 18:56

Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

 (21)
rus.delfi.ee
EST 2
Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?
Kuvatõmmis saatestKuvatõmmis

В эфире Tallinna TV выходит передача ”Зеленая республика”, где ведущий, редактор и большинство гостей — члены Партии зеленых. В сущности, данная программа — почти что партийное телевидение.

Например, во вторник в передаче ”Зеленая республика” обсуждалась необходимость зарплаты гражданина. В ней член правления зеленых Каспар Курве интервьюирует главного секретаря партии Йоонаса Лакса. Перед этим в передаче эксперты — социолог и бывший журналист — высказывали аргументы в поддержку идеи. Зарплата гражданина — часть партийной программы зеленых.

О новой передаче "Зеленые Эстонии" поспешили написать в Facebook. Пост вызвал жаркую дискуссию между старшим пресс-секретарем Департамента полиции и погранохраны Ильмаром Кахро и членом правления Партии зеленых Александром Лаане.

Кахро отметил, что зеленые преподносят передачу, сделанную на деньги налогоплательщиков, как журналистский материал, но по сути в ней члены одной партии обсуждают поддержку темы, которая является одним из главных предвыборных обещаний той партии. А если же передачу профинансировали сами зеленые, к ней стоит тогда добавить отметку "коммерческий материал".

В защиту партии Лаане заявил, что они используют все возможные пути, так как в другие передачи зеленых не зовут.

Председатель "Зеленых Эстонии" Зюлейха Измайлова прокомментировала, что передача создана для того, чтобы привлечь внимание к экологическим темам, которые мало где обсуждаются. По ее словам, о проблемных темах нужно говорить больше, и не только на Таллиннском телевидении, но и на государственном.

Она не согласна, что передача подается с партийным уклоном, и в качестве обоснования приводит то, что совет Таллиннского телевидения, куда она тоже входит, посчитал, что данная передача находится в балансе с другими передачами. По ее словам, другие партии также делают свои передачи на партийном канале.

Программа "Зеленая республика" выходит на Tallinna TV с февраля 2017 года. Первой ведущей была сама Измайлова. Когда она стала председателем партии, то программа прервалась почти на год и снова вышла в эфир в мае этого года. Новым ведущим сначала была представитель молодежного движения зеленых Лизетте Аро, а с октября — член правления Партии зеленых Каспар Курве.

Измайлова отмечает, что гости передачи были в большинстве своем из рядов зеленых, так как сложно найти других людей для разговоров на темы окружающей среды.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

24.11.2018
В эфире Tallinna TV выходит передача ”Зеленая республика”, где ведущий, редактор и большинство гостей — члены Партии зеленых. В сущности, данная программа — почти что партийное телевидение.
Подробнее

Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

24.11.2018
В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
Подробнее


Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки

24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Подробнее

Страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП

24.11.2018
Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2 процентов от размера внутреннего валового продукта. Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали в Вильнюсе в субботу, 24 ноября.
Подробнее

ВИДЕО: В Париже полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против роста цен на топливо

24.11.2018
Во Франции вторую неделю продолжаются массовые протесты стихийного движения "желтые жилеты" против роста цен и налогов на топливо. По данным министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера, по всей Франции в манифестациях принимают участие 23 тысячи человек, в Париже — 8 тысяч. Однако газета Le Monde предлагает не слишком полагаться на эту оценку, так как из-за стихийного характера акций трудно доподлинно установить число участников.
Подробнее

-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
113,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106712004
215,10 €
129,06 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
113,40 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €

ФОТО: Коня на улицах Тарту не видели? Хозяева потеряли домашнего любимца

24.11.2018
В Тарту хозяева ищут потерявшегося домашнего любимца — коня, который может бегать в районе музея ERM. Лыунаская префектура сообщила Delfi, что знает о потерявшемся животном, и помощь жителей города в его обнаружении приветствуется.
Подробнее


Меркель рассказала, когда Украина вступит в ЕС

24.11.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время визита в Киев, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.
Подробнее