24.11.2018, 18:56

Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

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rus.delfi.ee
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Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?
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В эфире Tallinna TV выходит передача ”Зеленая республика”, где ведущий, редактор и большинство гостей — члены Партии зеленых. В сущности, данная программа — почти что партийное телевидение.

Например, во вторник в передаче ”Зеленая республика” обсуждалась необходимость зарплаты гражданина. В ней член правления зеленых Каспар Курве интервьюирует главного секретаря партии Йоонаса Лакса. Перед этим в передаче эксперты — социолог и бывший журналист — высказывали аргументы в поддержку идеи. Зарплата гражданина — часть партийной программы зеленых.

О новой передаче "Зеленые Эстонии" поспешили написать в Facebook. Пост вызвал жаркую дискуссию между старшим пресс-секретарем Департамента полиции и погранохраны Ильмаром Кахро и членом правления Партии зеленых Александром Лаане.

Кахро отметил, что зеленые преподносят передачу, сделанную на деньги налогоплательщиков, как журналистский материал, но по сути в ней члены одной партии обсуждают поддержку темы, которая является одним из главных предвыборных обещаний той партии. А если же передачу профинансировали сами зеленые, к ней стоит тогда добавить отметку "коммерческий материал".

В защиту партии Лаане заявил, что они используют все возможные пути, так как в другие передачи зеленых не зовут.

Председатель "Зеленых Эстонии" Зюлейха Измайлова прокомментировала, что передача создана для того, чтобы привлечь внимание к экологическим темам, которые мало где обсуждаются. По ее словам, о проблемных темах нужно говорить больше, и не только на Таллиннском телевидении, но и на государственном.

Она не согласна, что передача подается с партийным уклоном, и в качестве обоснования приводит то, что совет Таллиннского телевидения, куда она тоже входит, посчитал, что данная передача находится в балансе с другими передачами. По ее словам, другие партии также делают свои передачи на партийном канале.

Программа "Зеленая республика" выходит на Tallinna TV с февраля 2017 года. Первой ведущей была сама Измайлова. Когда она стала председателем партии, то программа прервалась почти на год и снова вышла в эфир в мае этого года. Новым ведущим сначала была представитель молодежного движения зеленых Лизетте Аро, а с октября — член правления Партии зеленых Каспар Курве.

Измайлова отмечает, что гости передачи были в большинстве своем из рядов зеленых, так как сложно найти других людей для разговоров на темы окружающей среды.

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