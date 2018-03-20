Вечером временно нельзя будет обновить сертификаты ID-карт

Сегодня, 20 марта, с 18 до 22 часов в системе дистанционного обновления сертификатов будут проводиться работы по обслуживанию системы, дистанционное обновление в это время не будет доступно, сообщает Департамент государственной инфосистемы.

После этого сертификаты можно будет вновь обновлять, дистанционное обновление сертификатов можно провести до конца марта.

С 1 апреля необновленные сертификаты будут признаны недействительными. Для электронного использования ID-карты или карты вида на жительство надо будет ходатайствовать о новом документе в Департаменте полиции и погранохраны, заплатив госпошлину.

На сегодняшний день обновлены сертификаты 460 000 карт, еще не были обновлены сертификаты примерно 280 000 карт. Большая часть необновленных карт, около 225 000, ни разу не использовалась электронно в течение прошлого года, то есть при помощи этих карт не проставлялись дигитальные подписи и эти карты не использовались для аутентификации в среде электронных услуг.

Сертификаты нуждаются в обновлении, если:

∙ ваша ID-карта выдана после 16 октября 2014 года;

∙ ваша карта на жительство выдана после 17 декабря 2014 года;

∙ карта digi-ID была выдана после 1 декабря 2014 года;

∙ карта э-резидента была выдана после 1 декабря 2014 года.

Проверить, нуждаются ли сертификаты вашей карты в обновлении, можно на сайте Департаменте полиции и погранохраны https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

В картах, которые выдаются с 26 октября 2017 года, действуют новые сертификаты с новым программным обеспечением, такие карты обновлять не надо. Также не нуждаются в повторном обновлении сертификаты карт, которые уже были обновлены после 24 октября 2017 года.

Сертификаты ID-карты или карты вида на жительство не надо обновлять, если вы никогда не пользуетесь ID-картой электронно. Карта с необновленными сертификатами действует в качестве удостоверяющего личность документа до числа, указанного на карте, а также действует в качестве карты клиента и для получения лекарства по дигитальному рецепту.