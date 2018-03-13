Веб-констебль о суицидах: неделя только началась, а мне уже пришлось отправить полицейского к человеку

Комментируя сегодняшнюю статью в EPL и Delfi о самоубийствах подростков, веб-констебль Маарья Пунак говорит, что в силу специфики своей работы часто встречается с такими вещами.

”Потерянные дети и взрослые, которые хотят сделать себе больно. Фото с ранениями на запястьях, посты с информацией о нежелании жить, — перечисляет Пунак. — Несмотря на то, что с начала недели прошло всего полтора дня, один раз мне уже пришлось попросить полицейского проверить одного человека на предмет того, все ли с ним в порядке”.

Пунак просит всех, кто заметит информацию, указывающую на то, что человек хочет свести счеты с жизнью, незамедлительно звонить по номеру 112. Молодые люди могут звонить и по номеру 116111, а также получить круглосуточную помощь на сайте www.lasteabi.ee.