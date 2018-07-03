Веб-констебль: настоятельно рекоммендуем не пользоваться GPS-картой за рулем!

По словам специалиста, использование таких устройств не запрещено законом, однако, может мешать езде, пишет Kasulik.
Веб-констебль Маарья Пунак сообщает, что ей и ее коллегам утверждали, что при езде хорошо и полезно пользоваться GPS-картой. ”Это не незаконно, но настоятельно рекоммендует от этого отказаться”, — советует специалист.
Аргументы у Пунак следующие:
- прикрепленное устройство зачастую мешает держать руль должным образом;
- устройство и находящийся рядом мобильный телефон мешают следить за скоростью и знаками;
- расположенный рядом телефон ”соблазняет” водителя воспользоваться иными функциями