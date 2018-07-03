03.07.2018, 17:58

Веб-констебль: настоятельно рекоммендуем не пользоваться GPS-картой за рулем!

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rus.delfi.ee
EST
Veebipolitseinik Maarja Punak
Veebipolitseinik Maarja PunakFoto: Hendrik Osula

По словам специалиста, использование таких устройств не запрещено законом, однако, может мешать езде, пишет Kasulik.


Веб-констебль Маарья Пунак сообщает, что ей и ее коллегам утверждали, что при езде хорошо и полезно пользоваться GPS-картой. ”Это не незаконно, но настоятельно рекоммендует от этого отказаться”, — советует специалист.

Аргументы у Пунак следующие:

  • прикрепленное устройство зачастую мешает держать руль должным образом;
  • устройство и находящийся рядом мобильный телефон мешают следить за скоростью и знаками;
  • расположенный рядом телефон ”соблазняет” водителя воспользоваться иными функциями
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