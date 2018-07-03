Веб-констебль: настоятельно рекоммендуем не пользоваться GPS-картой за рулем!

По словам специалиста, использование таких устройств не запрещено законом, однако, может мешать езде, пишет Kasulik.



Веб-констебль Маарья Пунак сообщает, что ей и ее коллегам утверждали, что при езде хорошо и полезно пользоваться GPS-картой. ”Это не незаконно, но настоятельно рекоммендует от этого отказаться”, — советует специалист.

Аргументы у Пунак следующие: