Веб-констебль Маарья Пунак получит железный крест Ордена Орлиного креста

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд наградит старшего комиссара Маарью Пунак, более известную как веб-констебль, железным крестом Ордена Орлиного креста.

”Я узнала об этом из Facebook, так как в силу специфики работы я провожу все время именно в Facebook, — смеется Пунак. — Один из друзей поздравил меня, на что я ответила: спасибо, а с чем? Так я и узнала. К счастью, как раз перед звонком Эльмара Вахера”.

По словам Пунак, когда она только вступила в эту должность в 2012 году, задачи перед ней стояли несколько иные. ”Целью было сделать полицейского доступным для детей, которые могут подвергнуться нападкам в интернете. Сейчас доля несовершеннолетних в нашей работе составляет всего 30-40%. Остальные — это взрослые, которые даже еще лучше умеют изводить друг друга в интернете”, — отмечает констебль.

Пунак говорит, что ей приходится быть в курсе не только постоянно меняющегося дигитального пространства, но и работы полиции и законов. ”Моя работа требует умения общаться с людьми. Например, иногда мне посредством переписки приходится успокаивать людей, которые хотят свести счеты с жизнью или у которых в жизни случилось что-то страшное. Так, ко мне обращаются родители, у которых умер ребенок, а его страница в Facebook осталась”.

Первый веб-костебль Андеро Сепп начал работу в 2011 году, через год к команде присоединилась Маарья Пунак, затем — Яна Фролова.