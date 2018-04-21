Веб-констебль: кибербезопасность — это ответственность каждого человека

"Следует помнить о том, насколько уязвим наш почтовый ящик, если мы не пользуемся всеми методами защиты своего аккаунта или электронного адреса. Пароль должен быть сложным, состоять из букв и цифр. Пароль, состоящий из вашего имени и даты рождения, либо комбинация 123456 — это практически на сто процентов гарантированный доступ к вашему аккаунту или почте. Пароль следует менять как минимум раз в полгода и обязательно следует использовать двухэтапную аутентификацию. Желательно, чтобы на разных аккаунтах и электронных адресах у вас были разные пароли. При создании аккаунта, используйте запасной электронный адрес — в случае взлома аккаунта, никто не узнает ваш личный электронный адрес и не получит доступ к вашей личной информации. Мы не рекомендуем хранить личные данные, особенно фото и видео интимного содержания в электронной почте или оставлять в личной переписке.

Кибербезопасность — это ответственность каждого человека. Отнеситесь к защите своего аккаунта и имеющейся информации на ней с полной серьезностью, чтобы не стать жертвой мошенников".