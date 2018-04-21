21.04.2018, 12:26

Веб-констебль: кибербезопасность — это ответственность каждого человека


rus.delfi.ee
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Rahvaloenduse ankeetide täitmine arvutis
Rahvaloenduse ankeetide täitmine arvutisFoto: Tiit Blaat

Веб-констебль Яна Фролова на своей странице в Facebook подняла тему интернет-безопасности.

"В большинстве своем наши интернет-пользователи уже достаточно осведомлены о мошенниках, которые стараются под разными предлогами выманить у пользователей фото или видео интимного характера. Как правило, пользователи умеют заблокировать таких "друзей", прекращают с ними общение и не попадаются на их удочку, — пишет констебль. — Но, к сожалению, в последнее время участились случаи, когда такие фото или видео передавались не добровольно, а путем взлома. То есть аккаунт или личный электронный адрес взламывали, копировали личную информацию и переписку интимного характера, в том числе фото- и видеоматериалы, а затем интернет-пользователь получал письмо от мошенника с требованием перевести некую денежную сумму, чтобы личные фото не были отправлены друзьям или коллегам по работе".

"Следует помнить о том, насколько уязвим наш почтовый ящик, если мы не пользуемся всеми методами защиты своего аккаунта или электронного адреса. Пароль должен быть сложным, состоять из букв и цифр. Пароль, состоящий из вашего имени и даты рождения, либо комбинация 123456 — это практически на сто процентов гарантированный доступ к вашему аккаунту или почте. Пароль следует менять как минимум раз в полгода и обязательно следует использовать двухэтапную аутентификацию. Желательно, чтобы на разных аккаунтах и электронных адресах у вас были разные пароли. При создании аккаунта, используйте запасной электронный адрес — в случае взлома аккаунта, никто не узнает ваш личный электронный адрес и не получит доступ к вашей личной информации. Мы не рекомендуем хранить личные данные, особенно фото и видео интимного содержания в электронной почте или оставлять в личной переписке.

Кибербезопасность — это ответственность каждого человека. Отнеситесь к защите своего аккаунта и имеющейся информации на ней с полной серьезностью, чтобы не стать жертвой мошенников".

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