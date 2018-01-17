Вдова погибшего шахтера Eesti Energia: жест доброй воли не делается спустя два года!

Вчера перед Вируским окружным судом в связи со смертью двух шахтеров предстали бывший главный инженер Enefit Kaevandused AS Игорь Агутин и инженер по технике безопасности Владимир Шалашинский.

Вероятно, точные обстоятельства несчастного случая на производстве так и останутся неясными, но близких погибших беспокоит то, что повторение подобных случаев не исключено, пишет Õhtuleht.

”Прошло три года, а отношение предприятия и его адвокатов неприятно. Адвокат сказал, что предприятие выплатит нашил детям в качестве жеста доброй воли пенсию по потере кормильца”.

”Если бы это был жест доброй воли, то его можно было изъявить сразу после несчастного случая, а не в 2017 году после унизительных торгов” — говорит вдова погибшего Николая Иванова.