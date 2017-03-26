Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак

Эстонский актер, сыгравший множество ролей — от Тиля до Паганеля, понимал, что умирает, пишет eg.ru.



На 70-м году в Таллине ушел из жизни знаменитый эстонский и советский актер Лембит УЛЬФСАК. Известность он приобрел после выхода киноэпопеи ”Легенда о Тиле”. Следующий звездный час пришел к Лембиту после роли чудака и романтика мистера Эя в ”Мэри Поппинс, до свидания!”, где его герой голосом Павла СМЕЯНА исполнил шлягер ”Полгода плохая погода”. Впрочем, кто-то из зрителей полюбил Ульфсака по роли рассеянного профессора Паганеля в сериале о детях капитана Гранта. А другим он запомнился как Джеральд Райт из киноленты ”Тайны черных дроздов”.

- О муже мне говорить очень тяжело и больно, — вздохнула в трубку вдова актера Эпп Ульфсак, когда я дозвонилась в Таллин. — У него был рак, спохватились мы поздно. Лечился Лембит у нас, в Эстонии. Тут отличные врачи, не хуже, чем в Израиле или США, но сделать ничего уже было нельзя. Похороним его на семейном кладбище. На прощание смогут только родные и близкие прийти. Муж хоть и был известным артистом, но до конца оставался очень скромным человеком. Недавно сыграл спектакль в последний раз (он работал в Эстонском драматическом театре. — Г. У.), поклонился сцене и ушел с нее навсегда. Конечно, он знал свой диагноз.

По нашей просьбе Эпп рассказала, как познакомилась с актером.

- Это произошло случайно, на улице, — вздыхает вдова. — Я же от творческой профессии далека — работала менеджером в страховой компании. Но это не помешало нам прожить 37 лет. У нас была настоящая любовь, до самого последнего дня. До меня Лембит побывал с браке с танцовщицей кордебалета. У них родился сын Юхан. Сейчас тому 44 года, он у нас в Эстонии известный актер, режиссер и продюсер. Ну а у нас с мужем появились две дочери: Мария (ей 36 лет, она стала кинокритиком) и Йоханна (ей 30, она художник). У старшей — два сына, у младшей — один. Помимо этого, у мужа подрастают две внучки от Юхана. Так что мой Лембит был счастливым человеком — отличным мужем, богатым отцом и дедушкой и востребованным в профессии человеком.

Напомним, после распада СССР Ульфсак продолжал сниматься в российском кино. Например, в сериале ”Исаев” он сыграл начальника полиции, а в картине ”Конец прекрасной эпохи” — главврача роддома. Одной из последних его ролей стала пронзительная работа в грузино-эстонском фильме ”Мандарины”, действие которого происходит в 1992 году, в разрушенной Абхазии. Потеряв сына на войне, герой эстонского актера — старик Иво выхаживает двух раненых — грузина и чеченца, которые в недавнем бою были врагами. Лента была номинирована на ”Оскар”, а критики назвали ее реквиемом по Советскому Союзу.