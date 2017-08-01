Вдоль улицы Какумяэ появится велосипедная дорожка

Сегодня в Таллинском коммунальном департаменте подписан приказ, касающийся создания велосипедно-пешеходной дорожки вдоль улицы Какумяэ, которая соединит уже имеющуюся на вершине полуострова с единой сетью таких дорожек в Таллинне, сообщает Раэпресс.

На конкурс поступили четыре предложения от дорожно-строительных фирм. Лучшим было признано совместное предложение паевых товариществ "Алтос теэд" и "Юле", согласно которому стоимость дорожки вместе с налогом с оборота должна составить 551 тысячу евро. Теперь в течение 14 дней решение это может быть обжаловано, а затем, если жалоб не будет, будет подписан соответствующий договор.

Длина дорожки от улицы Ланди до улицы Соолахе — 1,2 км, ширина — 3 м. Проект предусматривает выполнение целого ряда связанных с созданием дорожки работ, включая дренаж, съезды с улицы к домам, дорожку, соединяющую улицу Ланди с одноименной автобусной остановкой. Срок завершения работ — ноябрь 2017 года.