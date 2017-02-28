Вчерашний рейд "Дуют все" — 9999 трезвых водителей и 14 предупрежденных ДТП

Вчера, 27 февраля, полицейские по всей Эстонии проверяли водителей транспортных средств на трезвость. После проверки свой путь продолжили 9999 законопослушных водителей. Полицейские отстранили от управления автомобилем 14 нетрезвых водителей.

„Если учесть, что мы предупредили общественность о проходящем рейде уже ранним утром, 17 нетрезвых водителей за сутки, из которых 14 было выявлено в ходе рейда, — это слишком много и мы не можем быть довольны такими результатами, — сказала капитан полиции Сирле Лойго. — Кроме того, за три последних дня прошлой недели полицейские отстранили от управления 59 нетрезвых водителей. Это звучит как клише, но все же и один пьяный водитель — это слишком много".

Вчера в ходе рейда было проверено 10 013 водителей, их них 4600 в Лыунаской префектуре, 2344 в Пыхьяской, в Идаской префектуре 1626 и Ляэнеской префектуре 1443 водителя.

Вчерашняя операция была проведена в сотрудничестве с сайтом Teomeeeter.ee ("Деломер"). Полиция пообещала устроить водителям сюрприз, когда на сайте будет дано 100 000 обещаний сделать дорожное движение безопаснее. Поэтому прилежных водителей полицейские угощали вчера конфетами. „Было приятно видеть, что порядочные водители реагировали на наш вчерашний рейд позитивно и продолжали свой путь с улыбкой", — добавила Лойго.

В этом году полицейские задержали уже 900 нетрезвых водителей, из них почти 40 были в наркотическом опьянении.