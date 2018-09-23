23.09.2018, 16:10

ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Vabaduse väljakul 26.07.2018
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Раэпресс сообщает, что в связи с проведением Папой Римским 25 сентября на площади Вабадузе мессы с 13 до 19 часов произойдут изменения в движении транспорта, в том числе общественного.

Троллейбусы линий 1 и 3, а также автобусы линии 22 пойдут до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой на троллейбусной остановке Тынисмяги рядом с Карловской церковью.

Автобусы линий 9, 11, 16, 17, 17A, 23, 24, 24A, 42 и 46 будут направлены в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками в сторону центра города — на улице Эндла до перекрестка с улицей Суур-Америка, и в обоих направлениях — на остановке Космос на Пярнуском шоссе (кроме автобусов линий 9, 11 и 46) и на остановке площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 48 будут совершать объезд к центру города по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония, а в обратном направлении — по Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками в сторону центра города на улице Эндла до перекрестка с улицей Суур-Америка, в обоих направлениях — на остановке Космос на Пярнуском шоссе, в сторону выезда из города — на остановке площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе и в сторону центра города — на остановке площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 40 пойдут в объезд в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри и Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама и Лайкмаа, через автобусный терминал "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе с дополнительными остановками при выезде из центра города на остановке бульвар Мере и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал и с конечной остановкой на въезде на автобусную стоянку на улице Хобуяама.

Автобусы линий Liinide nr 21, 21B, 41 и 41B будут направлены в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги рядом с Карловской церковью.

Автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе. .

Автобусы линий 41 и 41B в ту же сторону пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоом с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе.

На Харьюских уездных общественных линиях произойдут следующие изменения:

Автобусы западного направления линий 107, 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 136, 145 ja 146 при движении из города не будут делать остановки Виру и площадь Вабадузе, в обратном направлении — остановку площадь Вабадузе.

На юго-западном направлении на линии автобусы 163 отменяется при движении из города остановка площадь Вабадузе, на обратном направлении — остановки Койду и площадь Вабадузе.

На линиях южного направления 105, 105E, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 132A, 134, 135, 135C, 138, 139, 144, 162 при движении от центра города отменяется остановка площадь Вабадузе, то же самое относится к автобусам линий восточного направления 104A, 104B, 104C, 106, 106A, 106B, 150, 151, 151A, 152, 152B, 153, 154, 155, 156

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