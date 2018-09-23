ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

Автобусы линий Liinide nr 21, 21B, 41 и 41B будут направлены в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа, бульвару Каарли с остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги рядом с Карловской церковью.
Автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками площадь Вабадузе и Космос на Пярнуском шоссе. .
Автобусы линий 41 и 41B в ту же сторону пойдут по Пярнускому шоссе, улицам Тынисмяги и Тоомпеа, бульварам Каарли и Тоом с дополнительной остановкой площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе.
На Харьюских уездных общественных линиях произойдут следующие изменения:
Автобусы западного направления линий 107, 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 136, 145 ja 146 при движении из города не будут делать остановки Виру и площадь Вабадузе, в обратном направлении — остановку площадь Вабадузе.
На юго-западном направлении на линии автобусы 163 отменяется при движении из города остановка площадь Вабадузе, на обратном направлении — остановки Койду и площадь Вабадузе.
На линиях южного направления 105, 105E, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 132A, 134, 135, 135C, 138, 139, 144, 162 при движении от центра города отменяется остановка площадь Вабадузе, то же самое относится к автобусам линий восточного направления 104A, 104B, 104C, 106, 106A, 106B, 150, 151, 151A, 152, 152B, 153, 154, 155, 156