ВАЖНО: Новый закон очистит регистр населения от данных 30 тысяч человек

Люди, адреса которых занесены в регистр народонаселения с точностью до местного самоправления, а не детальнее, пропадут из регистра.

Рийгикогу принял новый закон о регистре населения, которым в частности сокращается срок на предоставление адреса места жительства. Если по нынешнему закону человек должен предоставлять данные о новом месте жительства в течение 30 дней после переезда, то в дальнейшем на это будет даваться 14 дней.

Существенное изменение в регистре населения касается людей без прописки. Например, тех, кто после продажи квартиры еще никуда себя не вписал и живет в съемной квартире или за рубежом.

Сейчас подобные люди указаны в регистре с точностью до местного самоуправления. После вступления нового закона в силу вообще не будет данных о месте жительства таких людей.

Заведующая отделом по делам народонаселения МВД Энель Пунгас уточняет: ”Примерно 30 тысяч человек останутся без данных о месте жительства”.

В регистре населения появится возможность добавить второе место жительства. Это смогут сделать те, кто прописан в Эстонии, но ездит на работу на рубеж, или те, кто живет часть года на даче, а часть — в городском жилье.

”Дополнительное место жительства не позволяет получать от местного самоуправления услуги или пособия, не дает право избирать местную власть, но наличие информации позволит при необходимости найти человека”, — поясняет Пунгас.

Новый термин — ”место пребывания”

В новой версии регистра населения появляется понятие ”место пребывания”, то есть временное место жительства человека. Например, это место службы в случае военных, а, например, для некоторых пожилых людей — дом попечения,.

Данные о месте пребывания заносит в регистр населения представитель работодателя или учреждение, предоставляющее услуги.

Важным изменением является также то, что если раньше съемщик мог вписать себя в жилое помещение только с разрешения собственника, то новая версия закона позволяет обойти запрет собственника. То есть местное самоуправление может вписать съемщика в жилое помещение вопреки несогласию собственника. Для съемщиков это могло бы быть хорошей новостью, так как прописка дает право получать пособия и услуги самоуправления, но очевидно, что многие съемщики не осмелятся себя прописывать таким образом, так как это может закончится выставлением их из жилых помещений.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.