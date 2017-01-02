Сводный обзор важнейших изменений в законодательстве в 2017 году по сферам управления министерств. Обзор подготовлен пресс-службой правительства ЭР.

Сфера управления Министерства образования и науки

С нового года в сфере управления Министерства образования и науки вступают в действие:

• изменения модели финансирования в законе о высших учебных заведениях, законе о прикладных высших учебных заведениях, законах о Тартуском университете и Таллиннском техническом университете. Меняются принципы финансирования высшего образования из государственного бюджета, и упрощается рассмотрение договоров о финансировании. Финансирование высших учебных заведений станет стабильнее, сократится отчетность.

• изменения в законе о частных школах, согласно которым покрытие местными самоуправлениями накладных расходов частных общеобразовательных школ снова становится добровольным, как это было до 2011 года. Город или уезд может при наличии возможностей поддерживать частные школы, если находит, что соответствующая школа нужна для жителей местного самоуправления для обеспечения многообразия и доступности образования.

• начнет действовать нижняя планка заработной платы учителей основной школы и гимназии, которая, при работе с полной занятостью составит 1000 евро в месяц, а с 1 сентября — 1050 евро в месяц. В текущем году минимальная заработная плата учителя составляет 958 евро в месяц. Правительство поставило цель поднять к 2019 году заработную плату учителей до 120 процентов от средней заработной платы в Эстонии.

Сфера управления Министерства юстиции

С нового года в сфере управления Министерства юстиции вступают в действие:

• пакет реформ по предоставлению первичных правовых консультаций, что обеспечит юридическое консультирование большому количеству людей в различных регионах всего государства. Предоставление правовых консультаций будет распространено и на тех жителей, которые до настоящего момента не получали консультаций при поддержке государства, при этом не имея возможности получить их на рыночной основе. До сих пор консультации предлагали только людям, находящимся далеко за чертой бедности. Это означает, что возможность получения финансируемой государством юридической помощи распространится на людей, которые в ней реально нуждаются, но не в состоянии сами оплатить правовую помощь, не соответствуя жестким критериям для возможности предоставления государственной правовой помощи.

• в уголовно-процессуальном законодательстве вводится общественно-правовое исковое требование, позволяющее административному органу (например, Налогово-таможенному департаменту) в рамках уголовного процесса представлять в отношении обвиняемого финансовое требование, чтобы тот оплатил возникшее вследствие его преступления общественно-правовое обязательство, например, неоплаченные налоги в случае налогового преступления. До сих пор такие требования следовало предъявлять в отдельном административном процессе, что сопровождалось ненужным дублированием процедур при одинаковых обстоятельствах.

Сфера управления Министерства обороны

С нового года:

• начнет работу Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), который станет поддерживать как Министерство обороны, Силы обороны, так и прочие государственные учреждения в проведении государственных поставок, управлении и распоряжении недвижимостью. Так остальные учреждения смогут сосредоточиться на своей основной деятельности. RKIK будет организовывать государственные поставки Министерства обороны и Сил обороны оценочной стоимостью от 10 000 евро.

• вступает в силу изменение в законе о службе в Силах обороны, которое создаст возможность для врачебной комиссии Сил обороны, врачебной комиссии Департамента оборонных ресурсов KRA и комиссии по решению споров Министерства обороны осуществлять запросы в электронной среде e-tervis относительно действующих военнослужащих, призывников, резервистов и лиц, желающих поступить на военную службу. Если лицо дает согласие и другим врачам на ознакомление с его данными в среде e-tervis, врачебная комиссия имеет право сделать запрос о состоянии здоровья лица. Если в ходе врачебного осмотра проводятся какие-либо анализы для определения состояния здоровья, эти данные также вводятся в электронную среду e-tervis. Таким образом, происходит взаимный обмен данными.

• переводится из состава Министерства обороны в состав Департамента информации отдел национального полномочного представителя государственной безопасности, действующий как получатель и хранитель секретной внешней информации. В связи с этим были /будут внесены изменения также в закон о службах безопасности и уставе Департамента информации. Подробнее: http://www.nsa.ee

Сфера управления Министерства окружающей среды

С нового года в сфере управления Министерства окружающей среды вступают в действие:

• закон о защите атмосферы, который был составлен в рамках кодификации экологического права и заменит действовавший до сих пор закон об охране атмосферного воздуха. В результате принятия закона доход, полученный на торгах по квотам на загрязнение, может быть использован, например, для ремонта детских садов, продвижения использования восстанавливаемой энергии, обновления систем возобновляемой энергии и отопления в небольших жилых зданиях и реконструкции многоквартирных домов.

• Новые правила и ограничения для очистки сточных вод и индикаторов загрязнения сточных и ливневых вод. Соответствующим постановлением устанавливаются правила, определяющие, какими средствами и до какой степени должны очищаться сточные воды.

• изменения в законе о водных ресурсах, касающиеся сельскохозяйственного производства. Первое изменение предусматривает постепенный перенос на более ранние даты начала запрета на осеннее разбрасывание жидкого навоза. Согласно предыдущему плану, запрет начинался бы с 1 декабря, а изменения вступили бы в силу в 2032 году.

• поправка к закону об отходах, согласно которой государство оказывает местным самоуправлениям поддержку в размере 2,2 миллиона евро в год на развитие обращения с отходами.

• правила рыболовства, которые приведены в соответствие со вступившим в силу с 1 июля 2015 года законом о рыбной ловле. Согласно проекту продлевается до круглогодичного запрет на ловлю рыбы в реке Валгейыги на протяжении около 20 км и в реке Пуртсе на протяжении около 6 км. Поскольку на реке Валгейыги разрушилась плотина Котка, а на реке Пуртсе в плотине Силлаору сделан проход для рыбы, в реках исчезли препятствия для миграции, и теперь они имеют хороший потенциал для обитания лосося и морской форели. Цель ограничения — скорейшее восстановление популяции рыб.

Сфера управления Министерства культуры

С нового года:

• минимальная ставка брутто заработной платы работника культуры, получающего заработную плату от государства, увеличится до 942 евро в месяц, то есть, на 13,5 процентов. Рост фонда заработной платы затрагивает работников культуры, получающих заработную плату из государственного бюджета. Имеются в виду работники культуры с высшим образованием, высшей профессиональной квалификацией или работники культуры с приравненными к требованиям высшего образования специальными знаниями. Согласованные принципы оплаты рекомендованы для всех учреждений сферы культуры, независимо от их подчиненности или принадлежности.

• с 1 сентября нового года будет применяться дополнительная система поддержки занятий по интересам, позволяющая повысить доступность, разнообразие и качество детских и юношеских занятий по интересам. Через систему поддержки молодежных занятий по интересам в этой сфере будет распределено более 14 миллионов евро в год. Цель поддержки — дать возможность местным самоуправлениям предоставить молодежи возможность занятий по интересам, по меньшей мере, в трех областях: культуре, спорте, а также естественных и точных науках и технологии.

• Вступает в силу закон об архивном экземпляре. Эстония выступает первым в мире государством, законодательно регулирующим хранение цифровых исходных материалов печатных изданий и фильмов. Закон об архивном экземпляре модернизирует передачу, сбор и сохранение значимых для культуры Эстонии изданий. Проект учитывает будущее развитие цифровых технологий и охватывает издания вне зависимости от их формы и способа распространения.

Сфера управления Министерства сельской жизни

• С 1 января вступает в силу новый порядок подачи данных об улове, обязывающий профессиональных рыбаков, использующих крупные рыболовецкие суда, предоставлять в новом формате данные об улове рыбы и разгрузке судов.

• С 1 апреля планируется вступление в силу изменения в законе об организации сельской жизни и сельскохозяйственного рынка, позволяющего эффективно ограничить распространение овсюга — сорняка, существенно препятствующего урожайности. Уничтожение овсюга эффективно, когда борьба с ним проводится комплексно во всем сельскохозяйственном секторе. Действующий порядок не позволяет достаточно быстро ограничить распространение овсюга и его распространение в Эстонии не уменьшается.

• С 1 марта вступает в действие изменение закона об органическом сельском хозяйстве, вводящее в употребление специальный экологический знак, предназначенный для предприятий общественного питания, которым предприятия смогут указывать на использование ими экологически чистого сырья.

Сфера управления Министерства экономики и коммуникаций

• В 2017 году должны вступить в силу изменения в законе о рынке электроэнергии и связанных с ним иных законов, целью которых является удешевление доступности скоростного интернета. Изменение создаст сеть широкополосного интернета в районах, где ранее для этого не было экономических возможностей.

• 23 апреля начнет действовать постановление об энергоаудите, предусматривающее регулярное проведение энергетического аудита на крупных предприятиях. Цель проводимого каждые четыре года аудита — побудить предпринимателей к оптимизации своего электропотребления. Требования энергоаудита будут применяться в два этапа, то есть, при первичном проведении аудита будут выдвинуты более простые требования для выполнения в установленные сроки. Потребление энергии предприятием детализируется, и исследуются возможности для экономии.

Сфера управления Министерства финансов

• С нового года вступает в действие закон об изменениях в законе о налогах, законе о социальном налоге и прочих законах. Размер необлагаемого налогом дохода вырастет с нынешних 170 евро до 180 евро в 2017 году.

• Лица с низкими доходами могут претендовать на возврат подоходного налога. Налогово-таможенный департамент осуществит возврат подоходного налога на основе доходов за 2016 год тем низкооплачиваемым работникам, которые будут соответствовать условиям. Условиям отвечают около 100 000 взрослых, чей годовой доход не превысил 7818 евро в год, то есть, составлял до 615 евро в месяц, и которые в 2016 году работали при полной занятости не меньше шести месяцев.

• Будет дополнительно увеличен до 236 евро в месяц необлагаемый налогом пенсионный доход. Вместе с увеличением общего необлагаемого налогом дохода до 180 евро это составит 416 евро необлагаемой налогом пенсии в месяц, обеспечивая освобождением от налогов среднюю пенсию в Эстонии и в 2017 году.

• На февраль и июль 2017 года запланировано поднятие акциза на алкоголь. Ставки акциза на алкоголь поднимутся с 1 февраля 2017 и 2018 годов. Ставка акциза на содержание этанола в пиве на один объемный процент в литре в феврале 2017 года поднимется с нынешних 8,30 центов до 9,13 центов, и в июле до 15,52 центов. Для вина и ферментированных напитков с содержанием этанола до 6% на объемный процент ставка акцизного сбора с литра вырастет в феврале с нынешних 48,45 центов до 53,41 цента и в июле до 77,44 центов.

• Ставка акциза на топливо поднимется с февраля следующего года. Акцизная ставка на тысячу литров дизельного топлива поднимется с нынешних 448 евро до 493 евро. Акцизная ставка на тысячу кубометров природного газа поднимется с нынешних 33,77 евро до 40,52 евро.

• С февраля следующего года будет на 8 процентов повышена ставка акциза на сигареты и курительный табак.

• Минимальная заработная плата с 1 января поднимется до 470 евро в месяц и 2,78 евро в час по сравнению с установленными ранее 430 евро в месяц и 2,54 евро в час.

• Схема поддержки одиноких пенсионеров предусматривает 115 евро поддержки в год для 92 300 пенсионеров. Выплата пособия запланирована на октябрь следующего года. В новом году будет восстановлено пособие на погребение, установленное парламентом, в размере 250 евро за счет государственного бюджета.

• Дневная ставка пособия на рынке труда поднимется до 4,86 евро по сравнению с прежней, составлявшей 4,41 евро. Минимальная месячная ставка социального налога, связанная с размером минимальной заработной платы предшествующего года, поднимется до 430 евро по сравнению с действовавшей в 2016 году ставкой, составлявшей 390 евро.

• Вступающие в действие с 1 января изменения в законе о бухгалтерском учете упрощают требования к исходным документам бухгалтерского учета и обязуют учреждения государственного сектора принимать машиночитаемые электронные счета.

Сфера управления Министерства внутренних дел

• С нового года вступают в действие изменения в законе об иностранцах, регулирующие, в основном, трудовую миграцию в Эстонию. Для смягчения дефицита рабочей силы в секторе ИКТ и привлечения в Эстонию предприимчивых иностранцев, из иммиграционной квоты будут исключены иностранцы, работающие в секторе ИКТ, стартап-компаниях и занимающиеся стартап-предпринимательством. Также для стартап-компаний упрощаются процедуры подачи заявок на получение визы, регистрации для краткосрочной работы в Эстонии и вида на жительство или разрешения на предпринимательство.

• С нового года изменяется закон о документах, удостоверяющих личность. Выдаваемые с нового года паспорта граждан Эстонии и паспорта иностранцев будут действительны десять лет вместо нынешних пяти лет. Соответственно, те, кто нуждаются в замене паспорта, должны будут делать это в два раза реже. Дети до 15 лет будут по-прежнему получать паспорта с пятилетним сроком действия.

Сфера управления Министерства социальных дел

В новом году будет добавлено несколько пособий и выплат.

• Например, с 1 июля семья, имеющая от трех до шести детей, будет получать дополнительно к детскому пособию (50 евро за первых двоих детей и 100 евро за каждого следующего ребенка) еще 300 евро в месяц. Если в семье семеро или более детей, государство станет выделять 400 евро в месяц.

• Семьи с одним родителем будут получать поддержку от алиментного фонда. В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи ребенку, чей живущий отдельно родитель по решению суда обязан выплачивать алименты, но не исполняет платежных обязательств, будет выплачиваться пособие в размере 100 евро. Государство обеспечит ребенку ежемесячное поступление алиментного пособия в размере 100 евро, которое будет востребовано с должника по алиментам.

• Начнет осуществляться ежегодная единовременная выплата пособия одиноким пенсионерам в размере 115 евро. Пособие будет выплачиваться ежегодно в октябре одиноко живущим лицам, достигшим возраста пенсии по старости, чья ежемесячная пенсия нетто в 1,2 раза меньше средней пенсии.

• Вырастут материальные возможности детей с особыми потребностями и их родителей. Государство поддержит услугу по уходу за более чем 700 детьми с тяжелыми и глубокими расстройствами здоровья. В 2017 году ребенок с тяжелыми расстройствами здоровья сможет получить в год 270 часов ухода, по сравнению с нынешними 57-80 часами.

• Начнут работать услуги, которые помогут предотвратить безработицу и поддержат работодателя в развитии у работников трудовых навыков. Для предотвращения безработицы государство будет через кассу по безработице поддерживать переобучение и обучение работников. Меры по предотвращению безработицы — это дополнительное обучение и переобучение работников с картой обучения, поддержка участия в обучении для повышения квалификации и поддержка обучения работодателей. Новые услуги на рынке труда будут предлагаться работникам и работодателям, исходя из индивидуальных потребностей.

• В I квартале в регистр лекарственных средств будут внесены переводы на русский и английский языки всех информационных листков, прилагаемых к лекарствам, находящимся в свободной продаже в Эстонии. Это поможет повысить осведомленность населения о лекарствах и избежать опасности неверного употребления лекарственных средств. Информационные листки доступны в регистре лекарственных средств, но потребители могут попросить аптекаря их распечатать.

• Здравоохранение получит от государства дополнительно 10 миллионов евро. На эти дополнительные средства в 2017 году предполагается увеличить количество кардиологических и неврологических операций и сократить максимальную продолжительность плановых очередей в этих сферах в четыре раза — с восьми до двух месяцев. Также больничная касса будет дополнительно компенсировать биологическое лечение более чем 200 пациентам.

• Минимальная заработная плата поднимется до 2,78 евро в час, а минимальная месячная заработная плата при полной трудовой занятости — до 470 евро. С повышением минимальной заработной платы повысятся также связанные с ней выплаты, например, родительская зарплата и оплата отпуска по уходу за ребенком.

• Работоспособность человека с длительным расстройством здоровья будет оценивать только касса по безработице. Получающие пенсию по нетрудоспособности пройдут оценку трудоспособности в сроки проведения переосвидетельствования.

Сфера управления Министерства иностранных дел

• С нового года изменится закон о дипломатической службе. Изменение предусматривает для приступившего к работе в зарубежном представительстве или отозванного из зарубежного представительства служащего единовременную выплату, с использованием которой служащий может оплатить, например, затраты на переезд. Размер единовременной выплаты составит 800 евро.