26.04.2018, 15:46

Вальпургиева ночь в Таллинне: мото-парад, рев ”Харлеев”, шоу российского мотокаскадера

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rus.delfi.ee
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Volbri Motomöll 2017
Volbri Motomöll 2017Foto: Harley-Davidson klubi

В последний день апреля клуб поклонников мотоциклов Harley-Davidson устроит традиционный мото-парад Вальпургиевой ночи на улицах Таллинна. А за день до этого известный российский каскадер Андрей Кузьмин устроит на парковке в Рокка-аль-Маре захватывающее мото-родео.

”Андрей Кузьмин — мотогонщик со стажем, у него своя школа как для начинающих, так и для продвинутых байкеров”, — рассказал президент клуба Harley-Davidson Каспар Каугия. ”В школе Кульмин обучает, в первую очередь, безопасной езде — а мотоспорт и дрифт это его хобби. Если человек может контролировать мотоцикл, он также сможет ездить безопасно. Андрей — признанный во всей Европе мотоинструктор и мы счастливы, что нам представилась возможность пригласить его в Эстонию”.

Виртуозную езду на заднем колесе, владение сцеплением, дымящиеся покрышки и черные круги от них на асфальте можно будет наблюдать на парковке в Рокка-аль-Маре между заправкой Alexela и Rehvitakso в воскресенье, 29 апреля в 11:00.

А на следующий день, 30 апреля, отмечающие Вальпургиеву ночь байкеры отправятся на своих ”Харлеях” в парад по улицам Таллинна, чтобы продемонстрировать как свои мотоциклы, себя, так и стиль жизни наездников ”стальных коней”.

После парада запланировано празднование Вальпургиевой ночи для всей семьи на Певческом поле. Приглашаются все желающие, вход бесплатный.

В программе: перетягивание каната, футбол, езда на время и ракрашивание лиц. Наряду с этим представительство Harley-Davidson выкатит самые крутые мотоциклы мечты. Дети смогут за символическую плату прокатиться на заднем сиденье мотоцикла, все собранные средства направят на благотворительность.

Как и принято на родине Harley-Davidson, в США, на вечеринке сыграет рок-н-ролл группа Boogie Company. И там, где ”кожанки”, обязательно будет еще и пиво, стриптиз и братское чувство локтя ”железных ковбоев”!

Песнь моторов на Певческом поле можно будет услышать 30 апреля с 17:00.

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Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi


Volbri Motomöll 2017 Foto: Harley-Davidson klubi
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