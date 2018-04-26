Вальпургиева ночь в Таллинне: мото-парад, рев ”Харлеев”, шоу российского мотокаскадера

В последний день апреля клуб поклонников мотоциклов Harley-Davidson устроит традиционный мото-парад Вальпургиевой ночи на улицах Таллинна. А за день до этого известный российский каскадер Андрей Кузьмин устроит на парковке в Рокка-аль-Маре захватывающее мото-родео.

”Андрей Кузьмин — мотогонщик со стажем, у него своя школа как для начинающих, так и для продвинутых байкеров”, — рассказал президент клуба Harley-Davidson Каспар Каугия. ”В школе Кульмин обучает, в первую очередь, безопасной езде — а мотоспорт и дрифт это его хобби. Если человек может контролировать мотоцикл, он также сможет ездить безопасно. Андрей — признанный во всей Европе мотоинструктор и мы счастливы, что нам представилась возможность пригласить его в Эстонию”.

Виртуозную езду на заднем колесе, владение сцеплением, дымящиеся покрышки и черные круги от них на асфальте можно будет наблюдать на парковке в Рокка-аль-Маре между заправкой Alexela и Rehvitakso в воскресенье, 29 апреля в 11:00.

А на следующий день, 30 апреля, отмечающие Вальпургиеву ночь байкеры отправятся на своих ”Харлеях” в парад по улицам Таллинна, чтобы продемонстрировать как свои мотоциклы, себя, так и стиль жизни наездников ”стальных коней”.

После парада запланировано празднование Вальпургиевой ночи для всей семьи на Певческом поле. Приглашаются все желающие, вход бесплатный.