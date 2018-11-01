01.11.2018, 11:41

Валев Калд: я ухожу из политики и поддерживаю план Русакова посетить Крым — наша власть против добрососедских отношений с РФ

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
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Vasakpartei kongress
Vasakpartei kongressFoto: Raul Mee

В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, прежний председатель Валев Калд уходит из политики.

"Я добровольно покидаю пост председателя правления партии. Это мое решение, оно принято обдуманно и связано, прежде всего, с причинами личного характера", — рассказал Delfi Валев Калд и заверил, что впредь будет поддерживать партию в качестве избирателя.

"Ни в какие иные политические партии вступать не собираюсь! Единственное исключение в плане общественной деятельности — это мое депутатство в Маардуском городском собрании, за которое я обязан своим избирателям. В качестве депутата буду продолжать отстаивать интересы жителей города Маарду и ни в какие иные союзы входить не намерен! Я ухожу из политики!" — сказал Калд.

Дальнейшую свою деятельность Калд планирует связать со сферой образования или юриспруденцией.

Калд пожелал новому руководству сил в борьбе за реализацию идей Левого движения в Эстонии, а также мудрости в понимании правильно выбранного политического вектора.

При этом он поддержал планы Русакова посетить Крым, где в апреле 2019 года состоится V Ялтинский международный экономический форум.

"Поддерживаю! Это важный шаг на пути преодоления напряженности между нашими странами и санкционного режима. Правящая власть против добрососедских отношений с Россией. А народ за мир!" — уверен Калд.

Калд выразил личную благодарность всем членам правления и совета ОЛПЭ, активу и всем однопартийцам, которые принимали участие в делах партии.

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