Валев Калд: я ухожу из политики и поддерживаю план Русакова посетить Крым — наша власть против добрососедских отношений с РФ

"Я добровольно покидаю пост председателя правления партии. Это мое решение, оно принято обдуманно и связано, прежде всего, с причинами личного характера", — рассказал Delfi Валев Калд и заверил, что впредь будет поддерживать партию в качестве избирателя.

"Ни в какие иные политические партии вступать не собираюсь! Единственное исключение в плане общественной деятельности — это мое депутатство в Маардуском городском собрании, за которое я обязан своим избирателям. В качестве депутата буду продолжать отстаивать интересы жителей города Маарду и ни в какие иные союзы входить не намерен! Я ухожу из политики!" — сказал Калд.

Дальнейшую свою деятельность Калд планирует связать со сферой образования или юриспруденцией.

Калд пожелал новому руководству сил в борьбе за реализацию идей Левого движения в Эстонии, а также мудрости в понимании правильно выбранного политического вектора.

При этом он поддержал планы Русакова посетить Крым, где в апреле 2019 года состоится V Ялтинский международный экономический форум.

"Поддерживаю! Это важный шаг на пути преодоления напряженности между нашими странами и санкционного режима. Правящая власть против добрососедских отношений с Россией. А народ за мир!" — уверен Калд.