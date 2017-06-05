Валев Калд — про дрейф центристов к EKRE, эксперименты над детьми и дружбу народов

На прошлой неделе в Таллинне прошла конференция Объединенной левой партии Эстонии на тему ”Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива”. На ней левые приняли резолюцию, которая станет основой новой программы партии.

Delfi задал председателю ОЛПЭ Валеву Калду вопросы о новой программе и ситуации в других партиях Эстонии.

Есть ли новости об антивоенной кампании, о которой недавно объявила ОЛПЭ? Она началась?

Пока мы только информируем о том, что она планируется. И, как мы успели понять, для людей важен уже сам факт, что в Эстонии есть хотя бы одна партия, выступающая против размещения иностранных войск НАТО в Эстонии. Исходя из этого, по сути, кампания уже началась. Мы чувствуем сильную поддержку от людей разных национальностей.

Как вы относитесь к предвыборной инициативе центристов усилить изучение эстонского в русскоязычных детсадах?

Проблема здесь в том, что вопрос изучения эстонского языка слишком политизирован. И самое печальное, что решения принимают политики, а не специалисты в соответствующей области — детские психологи, логопеды, педагоги. И получается, что благими намерениями вымещается дорога к психосоматическим расстройствам ребенка.

Если подходить к этой инициативе серьезно и ответственно, то, во-первых, нужно осознанное и однозначное согласие родителей на этот очередной эксперимент над детьми. Во-вторых, ребенок должен быть протестирован на предмет того, подходит ли ему столь раннее и интенсивное обучение неродному языку, и не приведет ли это к печальным для него последствиям. Только при наличии этих двух составляющих можно говорить о допустимости подобных методов.

Моя личная практика педагогики в классах языкового погружения, то есть где дети более старшего возраста, выявила определенную связь ряда психосоматических реакций ученика на те или иные программные требования. В конечном итоге данная методика должна основываться на более глубоком профильном исследовании, применяя многолетнюю практику стран Европы.

Очень жаль, что перед муниципальными выборами "политики-эксперты экстра-класса" разыгрывают электоральную карту, используя естественную родительскую благосклонность к светлому будущему их детей, тем самым отвлекая электорат от повышения акцизов, от размещения в стране иностранных войск, от проблемы бедности и недоедания детей. От cоциальной несправедливости, когда разрыв в доходах 10% бедных почти в 15 раз меньше, чем у 10% богатых, а каждый пятый человек живет ниже черты бедности, и каждая третья семья с двумя детьми тоже находится в зоне бедности.

Как вы относитесь к ситуации с заявлением Тоом, Ивановой и Лооне к Ратасу и последовавшим за ним скандалом?

Мы видим здесь только то, что Центристская партия начала дрейф в сторону EKRE, что приводит к ее расколу по этническому признаку. Здесь в качестве примера можем привести нас. Представители правления и cовета нашей партии возложили венок к памятнику Воина-освободителя в Таллинне. Это не вызывало у нас внутрипартийной дискуссии и межэтнического конфликта. В возложении венка приняли участие как русские, так и эстонцы. К сожалению, ОЛПЭ на данный момент является единственной партией, твердо стоящей на позициях интернационализма. Остальные партии строят Эстонию для эстонцев и представителям других народов могут предложить только ассимиляцию.

Какой вариант ”теоретической коалиции” наиболее возможен? Почему?

Нам сложно говорить о коалициях с другими партиями, поскольку мы являемся единственной в Эстонии партией мира, дружбы народов и социальной справедливости. Остальные партии выступают за усиление в Эстонии присутствия войск НАТО, что ставит под угрозу сохранения мира в нашей стране, не говоря уже о непомерности военных расходов. Также другие партии постоянно разыгрывают национальную карту и поддерживают крупный капитал. Мы выступаем категорически против этого. Точки соприкосновения возможны, например, в вопросах экологии, в социальных проектах, в вопросах, связанных с оздоровлением экономики и создания новых рабочих мест, поддержки молодых семей.

В понедельник партия сообщила, что член правления ОЛПЭ Дмитрий Сухорослов принял участие в международной конференции ”Рост фашизма в Европе”, прошедшей 2-3 июня 2017 года в Софии. Конференция была организована Левой партией Болгарии, и в ней приняли участие представители левых партий из Германии, Франции, Венгрии, Греции, Молдавии, Белоруссии и других европейских стран. Дмитрий Сухорослов зачитал доклад о ксенофобии в Эстонии.