Валев Калд: нам удалось убедить людей в нашей правоте, а не избежать переворота

Сегодня в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). В качестве председателя ОЛПЭ был переизбран Валев Калд. В интервью Delfi Калд признал, что дискуссия во время проведения съезда была бурная, но к консенсусу все же пришли.

"Некоторые моменты и некоторые вопросы и претензии к работе совета были озвучены на уровне каких-то слухов. Надо больше общаться с людьми, присутствовать на совете правления партии, а не слушать людей, которые заинтересованы в партийной идеологии и постулатах", — прокомментировал Калд.

Делегаты во время своего выступления критиковали руководство партии за плохую работу. В частности, прозвучал упрек, что в партия около ее 90% — "мертвые души". То есть, люди, которые не проявляют политическую активность. Член палдиского отделения ОЛПЭ Наталья Тесла заявила, что некоторые члены даже не знают, что состоят в партии. "Один из них сказал мне, что когда-то вступал в Конституционную партию, а что сейчас состоит в Объединенной левой партии, — не знал", привела пример Тесла и добавила, что у нее имеется стопка заявлений от членов ОЛПЭ о выходе из партии.

Между тем, Калд уверен: раскола в партии нет.

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Ранее шла речь о том, что на съезде может произойти ”переворот” и будет выбран новый председатель. "Я не считаю, что удалось избежать переворота", — выразил свою точку зрения Калд и отметил, что руководству партии удалось убедить людей в своей правоте, представив им отчетные данные со всеми необходимыми цифрами

Ранее Калд заявил Delfi, что бывший член ОЛПЭ, а ныне беспартийный Андрей Заренков пытается манипулировать общественным мнением внутри партии. В связи с этим лидер ОЛПЭ направил Заренкову досудебное предупреждение.

"Мне кажется, что он понял, что его режиссерская уговаривать людей не совсем работает, а точнее не работает", — прокомментировал после съезда Калд.

Будет ли Калд судиться с Заренковым — смотрите в видеоинтервью Delfi.