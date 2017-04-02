02.04.2017, 09:35

Валерий Саар стал представителем в области оборонных технологий на Украине

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rus.delfi.ee
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Valeri SaarFoto: Andres Putting

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна назначил генерала-майора в отставке Валерия Саара специальным представителем на Украине Министерства обороны и Сил обороны в области оборонных технологи и инноваций.

В служебные обязанности Саара войдет установление более тесных связей между двумя государствам в сферах обороны и оборонной промышленности с целью содействия модернизации оборонного сектора Украины и развития сотрудничества в области технического ноу-хау и киберзащиты.

Наряду с этим Саар продолжит работать советником главнокомандующего Силами обороны, проживать в Украине в связи со своими новыми обязанностями он не будет.

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