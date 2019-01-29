Валерий Корб: свыше 7000 белорусов смогут получать пенсию от двух стран

По словам депутата Рийгикогу Валерия Корба, по данным Департамента статистики в Эстонии в 2018 году проживало 10 572 белорусов, из них старше 60 лет — 7063 человека. Все они оказались в несправедливой ситуации, которая напрямую связана с их финансовым положением. ”Пенсионеры — это та группа населения, которая больше всего подвержена риску и менее всего защищена. Поэтому мы не можем себе позволить усугублять их положение только из-за того, что часть пенсионного стажа они получили в Беларуси”, — сказал политик.

Как отметил депутат Рийгикогу, на сегодняшний день действует порядок, согласно которому белорусы могут получить пенсию от Эстонского государства только в том случае, если у них выполнены для этого несколько условий. ”Например, белорусы могут рассчитывать на пенсию от Эстонии, если у них имеется 15 летний рабочий стаж, полученный в Беларуси до 1991 года”, — объяснил Корб сложившуюся ситуацию.