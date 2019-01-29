Валерий Корб: свыше 7000 белорусов смогут получать пенсию от двух стран

Депутаты Рийгикогу в среду обсудят вопрос о ратификации договора о социальном обеспечении между Эстонией и Республикой Беларусь, благодаря которому 7063 белорусов, проживающих в Эстонии, смогут получать пенсию за рабочий стаж, полученный как в Белоруссии, так и Эстонии, значится в пресс-релизе.
По словам депутата Рийгикогу Валерия Корба, по данным Департамента статистики в Эстонии в 2018 году проживало 10 572 белорусов, из них старше 60 лет — 7063 человека. Все они оказались в несправедливой ситуации, которая напрямую связана с их финансовым положением. ”Пенсионеры — это та группа населения, которая больше всего подвержена риску и менее всего защищена. Поэтому мы не можем себе позволить усугублять их положение только из-за того, что часть пенсионного стажа они получили в Беларуси”, — сказал политик.
Как отметил депутат Рийгикогу, на сегодняшний день действует порядок, согласно которому белорусы могут получить пенсию от Эстонского государства только в том случае, если у них выполнены для этого несколько условий. ”Например, белорусы могут рассчитывать на пенсию от Эстонии, если у них имеется 15 летний рабочий стаж, полученный в Беларуси до 1991 года”, — объяснил Корб сложившуюся ситуацию.
Как сказал Корб, если все пойдет по плану, то договор начнет действовать уже со следующего года. ”Ратификация двустороннего договора между нашими странами коснется 7063 белорусов, которые смогут рассчитывать на пенсию, выплачиваемую двумя странами. То есть вне зависимости от того, где и в какое время был заработан их пенсионный стаж. Если у человека не хватает трудового стажа, чтобы получать пенсию на основании договора социального страхования, можно будет объединить стаж, полученный в двух странах”, — сказал Корб.
В настоящий момент договоров о социальном страховании действует заключен также с Россией, Канадой, Молдовой, Украиной и Австралией.