Валерий Корб: Сависаар ошибается, я никогда не баллотировался против Центристской партии

Заместитель председателя фракции Центристской партии Рийгикогу Валерий Корб подчеркнул, что никогда не создавал избирательных союзов, которые конкурировали бы с Центристской партией, значится в пресс-релизе.

”Эдгар Сависаар ошибается, утверждая, что я когда-либо создавал избирательный союз, конкурирующий с Центристской партией”, — сказал Корб. ”Под моим началом в Кохтла-Ярве не был создан избирательный союз, когда был партийный список. Это можно проверить каждый”.

”Если партия решила идти на местные выборы партийным списком, то нечестно перед избирателями создавать рядом избирательный союз. В разных направлениях вместе идти нельзя, это приведет лишь к путанице", — сказал Валерий Корб.