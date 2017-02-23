Вальдорфская школа: альтернатива привычной системе образования

Опубликованная в социальных сетях резкая критика существующей системы образования со стороны таллиннской гимназистки вызвала широкий резонанс: дискуссия о неимоверных нагрузках на учащихся, зачастую бессмысленных, на просторах интернета и в СМИ идет до сих пор. Жара в эту дискуссию добавил и сам директор гимназии, заявив, что их система образования — ”не для лузеров”.

Впрочем, выбор все-таки есть. Система образования Эстонии довольно гибкая — скажем, если родителей не устраивает методика обучения их детей в обычной общеобразовательной школе, они могут выбрать альтернативное обучение. И даже — создать свою собственную школу, как более двадцати лет назад сделали инициативные родители в Тарту, где родилась одна из первых в Эстонии вальдорфских школ.

Тийт Урва, ныне руководитель программы предпринимательства и проектной деятельности Тартуского университета, тогда был неравнодушным родителем двоих детей — один только-только должен был пойти в школу, второй — детсадовского возраста.

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Познакомившись совершенно случайно (Тийт приезжал как лектор на мероприятие в Кафе эстонского языка в Силламяэ) и узнав, что он стоял у истоков зарождения в Эстонии альтернативной системы образования, я не удержалась от того, чтобы не побеседовать с ним на эту тему. Особенно, учитывая, что в Ида-Вирумаа вовсе нет возможностей для альтернативного образования, а все вальдорфские школы в нашей стране — эстоноязычные.

Мы беседуем в кафе Нарвского колледжа Тартуского университета, куда мой собеседник приезжает время от времени с лекциями.

”Сразу после обретения Эстонией независимости, родители стали задумываться о возможностях альтернативного образования для своих детей. И почти одновременно параллельно появилось несколько подобных школ. Наша, в Тарту, возникла одной из первых. Мы начинали с основной школы, потом перешли на гимназическое образование”, — рассказывает Тийт Урва.

Тийт говорит, что попал в круг родителей, которых по разным причинам не устраивали обычные школы и которые были готовы создать для своих детей что-то иное.

”В те времена информации по вальдорфской педагогике почти не было или было очень мало. Но, например, в соседней Финляндии такие школы уже вовсю функционировали, поэтому мы смогли съездить и познакомиться с этой системой. Примерно в это же время при Таллиннском университете были организованы начальные курсы, посвященные вальдорфскому образованию, лекции на которых читали, например, Эне Сарв и другие знаменитые научные педагоги. И туда попала пара наших тартуских молодых людей, интересующихся альтернативной педагогикой”, — рассказывает Тийт Урва.

Затем из Германии приехала преподаватель вальдорфской школы, бывшая жительница Эстонии. Она тоже помогла с организацией.

”Она нас поддерживала, готовила педагогов и родителей. Первые семинары, общие, по вальдорфской педагогике, были задуманы для родителей, нужно было донести до них суть этой системы. Итак, сначала мы создали Тартуское общество свободной школы, из которого выросла потом вальдорфская школа. Мы сразу нашли поддержку в отделе развития Тартуской городской управы. Та же наша соотечественница организовала возможность представителям управы приехать в Германию, чтобы они посмотрели, по каким принципам работают такие школы там”.

Не надо пугаться слова ”сверхъестественный”

Основа вальдорфской школы, говорит Тийт Урва, — антропософическое учение. Если верить Википедии, ”антропософия — это мистическое учение, разновидность теософии, в основе которого находится человеческая сущность, обожествляемая и открытая только посвященным”. Когда я цитирую Тийту определение антропософии, данное Википедией, он улыбается:

”Надо бы посмотреть, что там написано. Когда читаешь об антропософии, важно видеть, как ее вообще понимают и трактуют. Вообще, нет ничего особенного и странного в том, чтобы изучать человека с точки зрения духовной, ментальной. В таком случае слова ”сверхъестественный”, обозначающего в данном случае нематериальную составляющую, пугаться не стоит”, — уверяет Тийт.

Антропософия зародилась в начале прошлого века. ”Антропософски ориентированная духовная наука не является какой-либо теорией или сектантской программой наравне с другими партийными или сектантскими программами, ибо она черпает из того знания, которое можно приобрести, если развитие Земли и развитие человечества постигают в их взаимодействии и в их целостности”, говорил Рудольф Штайнер, основатель этого учения. Затем Вальдорф подхватил эту систему, применив ее к образованию и воспитанию человеческой личности.

Что такое вальдорфская школа? Это, прежде всего, школа, где педагоги понимают и принимают тот факт, что эмоциональное развитие ребенка предполагает, что впитывать и обрабатывать знания определенного уровня он может дозированно и в правильное время. В вальдорфской системе образования нет места давлению и ”вбиванию” знаний и неокрепшие умы. Зато есть следование за эмоциональным развитием ребенка.

”В общеобразовательной школе некоторые учителя не понимают, почему ребенок в определенном возрасте ведет себя тем или иным образом, многие из них авторитарны, предъявляют требования, не всегда адекватные возрасту ребенка. Например, родители и педагоги стараются дать ребенку как можно больше знаний в садике, ставят жесткие рамки — к какому возрасту нужно уметь читать и проч., то же продолжается в начальной школе. Некоторые мои знакомые родители первоклашек натурально плачут от неимоверной нагрузки на детей в первые годы учебы. Потому что эту нагрузку, естественно, разделяют и сами родители”, — говорит Тийт Урва.

По словам Тийта, антропософия очень глубоко изучает человека — его духовный, ментальный и эмоциональный уровень. На этих аспектах и основана вальдорфская педагогика. Исходя из этого, она учитывает особенности развития ребенка в определенном возрасте и затем строит обучение, беря во внимания эти особенности.

”Понимание этапов эмоционального развития ребенка должно быть доступно учителям. Каждый учебный предмет по-своему поддерживает это развитие. Т.е. мы не должны впихнуть как можно больше знаний в определенный промежуток времени, но учитывать то, в каком возрасте ребенок способен воспринять определенную информацию, — поясняет Тийт, говоря, что обучение ребенка до семилетнего возраста должно проходить в игровой форме, в соответствии с возрастными особенностями восприятия информации.

Как пример — дать возможность фантазировать, используя самые простые игрушки. Или, например, рисование. Рисовать малыши начинают учиться с акварелей — цветных пятен, потом только переходят к четким формам. Математика начинается с …деления. Понимание целого — вот, перед вами яблоко. Оно одно. Режем на части — получается столько-то частей. Все это развивает и поддерживает, прежде всего, образное мышление, умение видеть явление целиком и раздробленным на части.

Профессия — хороший человек

Тийт рассказывает, что параллельно с вальдорфской школой инициативная группа родителей открыла и вальдорфский садик, и на одном из детских праздников, когда у одного из малышей спросили, кем он хочет стать, тот ответил — хорошим человеком.

”Хорошим человеком, понимаете? Этот ответ говорит сам за себя, и характеризует вальдорфское образование очень хорошо”, — говорит Тийт Урва.

”Вальдорфская система создает натуральную естественную среду для полноценного эмоционального развития личности. И когда ребенок идет в школу, то там переход происходит более плавно — через эмоциональную сферу, без резкого погружения в сферу интеллектуальную. Мы терпеливо ждем, когда детская психика дозреет до восприятия интеллектуального”.

Стоит отметить, что вальдорфское образование акцептировано Министерством образования Эстонии. Программа там выполняется, выпускники таких гимназий без проблем поступают в вузы, выбирая абсолютно разные направления. И никому из них не повредила система, при которой в начальных классах детям не ставили отметки.

”Вместо этого учителя пишут пояснения для родителей, описывают словами, как ребенок справляется с учебой, как себя ведет на уроках и проч.”, — объясняет Тийт.

В вальдорфской школе спокойно могут учиться дети с недостатками физического здоровья, для них создана комфортная среда. Что касается проблем с метальным здоровьем, то вальдорфская школа, конечно, не берет на себя ответственность обучать таких детей наравне с остальными, но при каких-то начальных проявлениях особенностей психики и поведения, мягким подходом может помочь детям с особенностями поведения справляться с учебой.

Обычным делом здесь считается, если с первого до восьмого класса детей ”ведет” один педагог, классный учитель, преподающий основные предметы. А еще все ученики вальдорфской школы идут на занятия с радостью.

Тийт говорит, что некоторые принципы вальдорфского образования сейчас берут в работу и обычные общеобразовательные школы, и детские сады. А еще Вальдорфское общество Эстонии всегда готово поддержать любые начинания, связанные с открытием новой школы. Возможно, пришло время открыть подобную школу и для русскоязычных детей? Что ж, это зависит только от самих родителей, тех, кто не особенно доволен традиционной системой образования и готов искать ей альтернативу.