Валдо Рандпере: возможность сдачи экзамена на оружие на другом языке — это угроза безопасности для всей страны

Депутат фракции Партии реформ Валдо Рандпере считает, что возможность сдачи экзамена на оружие на другом языке — это угроза безопасности для всей страны.

"Фракция Партии реформ поддерживает идею прекратить второе чтение законопроекта об изменении Закона об оружии, поскольку в законопроекте не проявлено уважения к эстонскому языку как государственному, а также законопроект в значительной мере угрожает безопасности людей. Принципиальные поправки к Закону об оружии затрагивают выдачу разрешения на оружие иностранцам. Правительство решило, что в соответствии с данным законопроектом иностранец, проживающий в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание и не владеющий эстонским языком, может сдать экзамен, необходимый для обращения с ходатайством о выдаче разрешения на оружие, при помощи переводчика, а практический экзамен — без переводчика", — объяснил депутат фракции Партии реформ Рандпере поправку к закону.

Партия реформ считает, что разрешение сдачи экзамена на оружие на любом другом языке кроме государственного является принципиальной и основополагающей поправкой, которая затрагивает не только очередное снижение значимости эстонского языка, но и представляет потенциальную угрозу безопасности. Если поправки вступят в силу, то будет неизвестно — экзамен сдает переводчик или сам экзаменуемый.

"Когда Рийгикогу обсуждал этот законопроект в первый раз, помимо смягчения языковых требований он содержал множество ненужных положений, навеянных духом советского времени. Благодаря совместным усилиям оппозиционных партий и причастных сторон, значительная часть этих глупостей из законопроекта была убрана. Сейчас законопроект содержит целый ряд существенных положительных исправлений. Например, в будущем появится возможность подавать электронное ходатайство о выдаче разрешения на оружие. Само разрешение также станет электронными, что, в свою очередь, упростит работу с параллельными разрешениями на оружие", — рассказал Рандпере о планируемых поправках.

"В то же время, в Закон об оружии будет внесен пункт, в соответствии с которым при продлении разрешения на оружие нужно будет сдать повторно тест на безопасное обращение с оружием. Правительство так и не сумело объяснить необходимость в этом пункте на практике. По мнению нашей фракции, наиболее отрицательной поправкой является все же ослабление языкового требования при сдаче экзамена на оружие. Именно эта поправка заставляет нас представить Рийгикогу предложение о прекращении второго чтения законопроекта по внесению поправок в Закон об оружии, чтобы правовая комиссия могла еще раз обдумать — целесообразно ли такое снижение значимости эстонского языка или мы не должны этого допускать", — заявил Рандпере в заключение.

