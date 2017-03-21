Вакра: Закон о таре ограничит бесплатную раздачу пластиковых пакетов

68 голосами ”за” (6 против) Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о таре (358 SE), который существенно ограничит использование тонких пластиковых пакетов.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, эта тема уже на протяжении долгого времени является актуальной в Европейском союзе. Для решения проблемы была принята директива ЕС об ограничении использования пластиковых пакетов. Срок перенятия этой директивы в Эстонии истек уже в ноябре прошлого года.

Закон предусматривает с 2019 года запретить бесплатную раздачу больших пластиковых пакетов в магазинах. В первую очередь, это касается пластиковых пакетов, которые массово раздаются во время кампаний. Согласно исключению, маленькие тонкие пластиковые пакеты можно будет использовать для первичной упаковки продуктов питания, которые продаются на развес, например, мяса или овощей, а также в целях гигиены при покупке молока в пластиковой таре.

”Массовое и непродуманное использование пластиковых пакетов — это угроза для окружающей среды, на которую надо решительно отреагировать. Надо изменить привычки людей и повысить их сознательность в области окружающей среды. Нужно начать использовать повторно используемую тару, которую легко утилизировать”, — сказал Вакра. Он пояснил, что директива ЕС предусматривает уменьшить использование тонких пластиковых пакетов к концу 2019 г. до 90 пакетов на человека в год. К концу 2025 г. эту цифру планируют уменьшить до 40.

Вакра сказал, что, согласно исследованию об использовании пластиковых пакетов, проведенному в 2015 г., в 500 исследованных в Эстонии магазинах в год на человека в среднем приходится порядка 40 пластиковых пакетов и примерно 165 особенно тонких пластиковых пакетов. Из числа последних примерно 63 пакета используются в целях пищевой гигиены.

”Основная цель запрета на бесплатную раздачу пластиковых пакетов — заставить потребителя задуматься. Нужен ли мне этот пакет и готов ли я за него заплатить хоть один цент, или это — просто привычка, от которой я готов отказаться ради более чистой окружающей среды”, — сказал Вакра. Он подчеркнул: ”Ограничение массового использования пластиковых пакетов поможет сохранить природу. Из всех видов тары именно пластиковые пакеты чаще всего забывают в местах отдыха”.

После вступления в силу поправок к Закону о таре магазины будут обязаны предоставлять потребителям кроме пластиковых пакетов и другие альтернативы. Сейчас это уже делается. Например, магазины предлагают бумажные пакеты, мешки из текстиля и сетки, а также повторно используемые пластиковые пакеты.

В производстве по закону также приняли участие представители Союза коммерсантов Эстонии и Торгово-промышленной палаты.