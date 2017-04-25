Вакра vs Ильвес. Правильно ли поступила полиция, протаранив лихача-мотоциклиста?

Методы работы полиции после произошедшего на выходных и наделавшего много шума инцидента с мотоциклистом-лихачом вызвали у экс-первой леди страны бурю негодования. А вот депутат Райнер Вакра, обыгрывая ее ответ, высказал диаметрально противоположное мнение.

”Ужасно. Если полиция была бы невиданно ”круглой” (лояльной — прим.ред.), чего некоторым, похоже, очень хочется, а дорожное хулиганство оправдывается интеллектуально сходящей вниз риторикой, то власть захватывает кулак халатности и насилия. Тогда мы могли бы сказать: добро пожаловать в страну хулиганов!” — иронизирует Вакра в соцсетях.

”К счастью, полиция не круглая. Если мчащийся как торпеда мотоциклист не останавливается на данный ему полицией знак, то его принуждают к остановке. Правильно, так и должно быть. Я не понимаю тех, кто жалуется сейчас, что полиция не должна была останавливать представляющего опасность гонщика. Хотя если этот же самый мотоциклист без прав сбил бы, к примеру, спокойно прогуливающуюся семью, то те же самые нынешние защитники хулигана в первых рядах забросали бы полицию словесными камнями. Я был бы крайне критичен в отношении полиции, если они бы позволили дорожному хулигану беспрепятственно ехать дальше. Благодарю за ответственную и изобретательную службу, полиция!” — написал Вакра.

До этого с комментариями относительно инцидента на своей странице в Facebook выступила Эвелин Ильвес. ”Подобные методы используются, наверное, какой-нибудь диктатурой стран третьего мира, да и то вряд ли. Ужасно. Если политическая верхушка является невиданно круглой, и интеллектуальный уровень их риторики показывает лишь спад, то власть захватывает кулак”, — написала она.