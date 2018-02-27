Вакра: важно учиться на ошибках. Алкогольный акциз в следующем году поднимать не будут

По мнению социал-демократа Райнера Вакра, причина низкого рейтинга лидера партии Евгения Осиновского кроется в распространенном среди избирателей стереотипе, что премьер-министр должен принадлежать либо Центристской партии, либо Партии реформ.

Вакра отметил, что каждый политик, слыша об изменениях в личном или партийном рейтинге, должен задуматься о причинах этого процесса. ”При этом важна способность учиться на ошибках и смелость их исправлять. Указывание пальцем на других не может и не должно являться решением. Например, алкогольный акциз в следующем году поднимать не будут. Но более чем 80% рабочего населения благодаря налоговой реформе получит в год более 750 евро дополнительно”, — сказал политик.

Что касается персональных рейтингов, то, по мнению Вакра, у людей сформировались определенные стереотипы относительно партийной принадлежности следующего премьер-министра, и социал-демократы хотели бы разрушить эти предупреждения.