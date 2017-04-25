Вакра: в спальных районах Таллинна мы обнаружили сотни "ведер", которые просто стоят

Глава таллиннских социал-демократов Райнер Вакра и его команда вчера вечером начали кампанию, цель которой — избавиться от старых поломанных машин, которые не на ходу, но занимают парковочные места.

”Мы обнаружили в Таллинне сотни таких "ведер", которые просто стоят и занимают парковочные места. Последние же — на вес золота! В то же время жители спальных районов вынуждены в панике искать себе парковочные места, оставлять машины на зеленых зонах или отвозить их в соседние дворы”, — рассказал о проблеме Райнер Вакра. ”Мы решили взяться за решение этого вопроса. Наша цель — освободить город от таких машин-паразитов, которые стоят месяцами, а то и годами, и лишь собирают пыль”, — добавил политик.

По словам Вакра, муниципальная полиция занималась этой проблемой, но недостаточно. ”Шаги, которые предпринимали власти Таллинна, не принесли заметного результата”, — сказал Вакра.

Кроме того, по словам Вакра, ржавеющий на парковочных местах металлолом может статью угрозой и для окружающей среды. ”Часто такие машины становятся приютом для бездомных и наркоманов, которые оставляют там мусор и шприцы”, — пояснил Вакра. ”Шприцы, риск заражения, утечка бензина — все это является большой опасностью, особенно для детей, которые, к сожалению, залезают играть в такие машины”, — добавил Вакра.

Вчера вечером в Ласнамяэ Вакра и его команда расклеили объявления на 18 машин. Плакаты призывают людей сообщить, кто является владельцем поломанной машины, чтобы связаться с ним и помочь разобраться с его железным конем.