Вакра спрашивает у Кальюлайда: центристы готовы к коалиции с EKRE в Таллинне?

”Мартин Хельме пообещал на конгрессе Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), что ответственность за свержение центристской власти в Таллинне лежит на плечах EKRE. Это блеф”, — считает председатель таллиннского округа социал-демократов, депутат Рийгикогу Райнер Вакра.

Теперь Раймонд Кальюлайд из Центристской партии хочет знать, готовы ли социал-демократы к коалиции с EKRE в Таллинне. ”Раймонд, не блефуй и ты, ведь знаешь ответ — ”нет”, — однозначно ответил Вакра.

”Я вообще ума не приложу, с кем собирается строить коалицию в столице EKRE: они поставили под сомнение необходимость членства Эстонии в ЕС, они хотят политизировать суды, надеть намордник на общественно-правовое телерадиовещание”, — пояснил свой ответ Райнер Вакра. По словам политика, такой радикальный популизм неизбежно загонит консерваторов в изоляцию, так как других евроскептиков на таллиннских выборах нет.

”У меня есть тоже вопрос к Раймонду. Если посмотреть Таллиннское телевидение, то складывается впечатление, что EKRE и Центристская партия неразлучны, как отец и сын или как старший и младший брат. Консерваторы наслаждались в столице заботой и покровительством центристов. Так готова ли Центристская партия к коалиции с EKRE?”, — спрашивает Вакра.

”Единовластие Центристской партии в Таллинне надо прекратить, нужно впустить в столицу свежий воздух, а действующую власть вытряхнуть, как переполнившийся от мусора контейнер. Соцдемы к этому готовы. А от EKRE в этом деле нет никакой пользы”, — заключил Вакра.

Раймонд Кальюлайд ответил на вопрос Вакра: "Центристская партия никогда не исключала сотрудничества с какой-либо другой партией. Если у партии есть мандат, то нужно считаться с тем, что они также представляют своих избирателей".

По его словам, и EKRE, и соцдемы представляют различные части эстонского общества.

"Если после выборов в Таллинне действительно появится необходимость образовать коалицию, то будет ли Социал-демократическая партия готова заключить договор с EKRE против Центристской партии или нет?", — повторил свой вопрос Кальюлайд.

"Если нет, то значит, что Социал-демократическая партия надеется на коалицию с Центристской партией. Зачем же тогда так остро противостоять, есил в итоге все равно пойдете в центристскую горуправу?", — подытожил он.