Вакра: отказ от ласнамяэского трамвая — показатель слабости

Кандидат на пост мэра Таллинна Райнер Вакра (СДП) считает, что отказ от проекта ласнамяэского трамвая — показатель слабости столичной мэрии. По его словам, столичные власти слишком легкомысленно отказываются от своего проекта.

Райнер Вакра не согласен с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом в том, что Ласнамяэ не нужен трамвай. ”На мой взгляд, это неверное решение. В Ласнамяэ как минимум целое поколение по-прежнему ждет трамвайного сообщения между их родным районом и Площадью свободы. Для них это просто немыслимо, что мэрия так необдуманно отказывается от этого проекта”, — сказал Вакра.

По словам Вакра, трамвай по-прежнему является в Ласнамяэ единственным решением проблемы высокого уровня автомобилизации в районе. ”Уже сегодня в Ласнамяэ некуда парковать машины. Остроту проблемы можно смягчить лишь грамотно спланированным движением общественного транспорта”, — считает Вакра. ”Сегодня жители Ласнамяэ как никогда нуждаются в надежном и дружелюбном к экологии транспорте — трамвае”.

Райнер Вакра заверил, что соцдемы по-прежнему поддерживают идею ласнамяэского трамвая, и пообещал, что займется этим проектом, став мэром. По его словам, у ласнамяэского трамвая большие перспективы.

”Если трамвайная линия Сели-Площадь свободы будет готова, то потом ее можно будет соединить с трассой, выходящей на Петербургское шоссе”, — сказал Вакра. ”Таким образом в ближайшие десять лет станет возможным сомкнуть ”ласнамяэское кольцо”: трамваи будут двигаться по Лаагнаскому шоссе загород и возвращаться обратно по Тартускому и Петербургскому шоссе”, — добавил Вакра. По словам Вакра, если смелее продолжать эту тему, то в будущем можно будет задуматься и над трамвайным сообщением между Пирита и Виймси, а также между Таллинном и Маарду.

В понедельник и.о. мэра Таллинна Таави Аас неожиданно дистанцировался от многолетнего обещания пустить в Ласнамяэ трамвай, объяснив свое решение тем, что в крупнейшем районе столицы нет большой необходимости в трамвае. Центристская мэрия обещала Ласнамяэ трамвай на протяжении последних 15 лет. Еще в августе 2011 года, будучи вице-мэром, Таави Аас заверил, что Ласнамяэский трамвай встанет на ласнамяэские рельсы к 2017 году.